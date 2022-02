Últimas noticias de Pablo Casado y la crisis del Partido Popular hoy | Pablo Casado apura sus últimas horas como presidente del PP

Ayuso valora las manifestación a su favor en la sede del PP

Isabel Díaz Ayuso ha agradecido el apoyo y el cariño a las personas que se han mostrado a favor de la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y les ha pedido que no confíen en ella "solo por cariño" sino porque "lo que digo es cierto". Ayuso afirma que "si no lo tuviera tan claro no sería tan fácil demostrar que no he ayudado a nadie de mi familia".