Esteban González Pons: "Ha llegado el momento de reiniciar el proyecto del PP"

El diputado popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, analiza en 'Más de uno' la crisis interna que está viviendo su partido en España, tras abrirse la guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso por el presunto espionaje a la presidenta madrileña encargado por la dirección nacional del partido.

González Pons reconoce no entender qué es lo que está pasando en el partido, "cuando hay cosas que no tienen explicación es mejor no explicarlas", dice. Y explica que cuando le preguntan por la situación, lo mejor es "poner cara de póker, como decía Rajoy y decir sí, pues sí, tendremos que arreglarlo".

El eurodiputado considera que "es como si del Partido Popular español se hubiera adueñado la locura" y sostiene que "España necesita un PP como lo ha sido siempre, serio, profesional, responsable y maduro". Por ello, alega que "hay que acabar con el caos lo antes posible".

Y ante la pregunta de si Pablo Casado debe dimitir, González Pons declara: "Creo ha llegado la hora de reiniciar el proyecto, nuestros afiliados y votantes tienen que estar sorprendidos. El proyecto debe ser reseteado y todos formamos parte de la solución".

Estéban González Pons alerta sobre la situación en Ucrania

Por otro lado, Esteban González Pons alerta sobre la gravedad de las intenciones de Rusia en Ucrania, ya que considera que la Unión Europea está siendo imponiendo sanciones demasiado leves. "Tenemos que ser conscientes de la gravedad del problema, porque sino nunca aceptaremos la gravedad de las sanciones", comenta y añade que "lo que hasta ahora ha hecho la UE es verdaderamente insuficiente", ya que "Castigar a unos ciudadanos rusos en concreto no va a parar a Putin".

Además, el diputado popular avisa de que "Putin no está interesado solo en dos regiones de Ucrania", sino que recuerda que el presidente ruso fue primero a Bielorrusia y lo próximo será el Sahel, "va a hacerse con el grifo que controla la inmigración ilegal hacia el sur de Europa".

Por ello, González Pons asegura que "o aceptamos sacrificios para imponer sanciones que le duelan a Putin o realmente nunca le pararemos los pies" y confirma que "mientras exista Putin existirá esta tensión con Rusia". Estas sanciones que recomienda el diputado popular pasan por las económicas que condicionasen a Rusia, que actualmente se encuentra en una crisis económica, como por ejemplo, cerrar el gaseoducto entre Rusia y Alemania.

Asimismo, Esteban González Pons, explica aunque para la OTAN este ataque de Putin no va a suponer una agresión a un estado miembro, sí que "va a militarizar la parte oriental de la Unión Europea" y habrá que controlar el espacio aéreo para que sea seguro.

Por otra parte, también destaca que a Vladimir Putin le apoyan tanto la extrema izquierda como la extrema derecha y pone el ejemplo de Bolsonaro y Podemos. Según explica, "a la extrema izquierda europea le puede más el antiamericanismo que la defensa de los derechos fundamentales en el este de Europa" y a la extrema derecha "le seduce más el nacionalismo llevado al extremo de Putin".

Además, Esteban González Pons confiesa que todo esto le "recuerda demasiado a la conferencia de Múnich y a la invasión de Checoslovaquia de Hitler como para no preocuparse". Aunque llama a la calma porque apunta que "no vamos a vivir una guerra como la II Guerra Mundial", sino que será una guerra híbrida, porque "Putin quiere invadir Ucrania, pero no quiere invadir Ucrania. Putin lo que quiere es desestabilizar a la UE y eliminar a los Estados Unidos del territorio europeo".