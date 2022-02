Carromero no se presenta a la comisión en la que tenía que dar explicaciones sobre el presunto espionaje a Ayuso

LEER MÁS Pablo Casado reúne mañana al comité de dirección tras la crisis abierta con Isabel Díaz Ayuso

El ex director de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, que presentó su dimisión el pasado jueves tras conocerse el presunto espionaje por parte de la dirección nacional del Partido Popular a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no se ha presentado este lunes a la comisión convocada para que diese explicaciones sobre el tema.

Carromero no estaba obligado a comparecer ya que ha presentado su renuncia

La comisión, solicitada por el Grupo Mixto y convocada de manera extraordinaria y urgente por la presidencia de este foro, finalmente no se ha celebrado al no personarse Carromero. Sin embargo, fuentes del Gobierno adelantaron durante la jornada del domingo que Carromero no está obligado a comparecer en la comisión al haber dejado de ser directivo en el mismo momento en el que presentó la renuncia al cargo.

Las mismas fuentes recuerdan que, según el artículo 129 del Reglamento Orgánico del Pleno, están obligados a comparecer en las comisiones los órganos directivos. Sin embargo, "Carromero presentó su renuncia, con efectos inmediatos, al cargo de director general en la Coordinación General de la Alcaldía el pasado jueves 17 de febrero".

Más Madrid denuncia el incumplimiento de la Ley de Capitalidad

Por otro lado, desde Más Madrid han advertido de que si Ángel Carromero no comparece en la comisión extraordinaria y urgente de Portavocía y Seguridad "implicaría el incumplimiento de la Ley de Capitalidad, además de ser, por supuesto, impresentable desde un punto de vista político".