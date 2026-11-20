La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que fue un error la manera en la que su Gobierno explicó la compra del ático de lujo situado en el barrio madrileño de Chamberí, valorado en 6,3 millones de euros.

La controversia comenzó después de que trascendiera la adquisición de esta vivienda, de unos 485 metros cuadrados, en el paseo del General Martínez Campos. Inicialmente, el Gobierno madrileño defendió que el inmueble podía utilizarse como despacho temporal durante las obras previstas en la sede de la Puerta del Sol.

Con el paso de los días, las explicaciones sobre el destino del inmueble fueron cambiando. El Ejecutivo regional pasó de presentarlo como un despacho temporal para Ayuso durante las obras de la sede de la Puerta del Sol a justificarlo como un inmueble institucional que también podría servir de alojamiento ocasional para autoridades. Esta última finalidad fue reconocida por el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, durante una comparecencia en la Asamblea de Madrid en septiembre.

Una compra de 6,3 millones de euros bajo investigación

Tras hacerse pública la compra por 6,3 millones de euros, Ayuso anunció que el inmueble se pondría a la venta y defendió que el dinero no se había perdido, puesto que seguía formando parte del patrimonio de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la primera subasta quedó desierta al no recibir ninguna oferta.

La operación también ha llegado a los tribunales. El pasado 13 de noviembre, el Tribunal de Cuentas apreció indicios de un posible menoscabo de fondos públicos y propuso nombrar a un delegado instructor para investigar las posibles irregularidades. Entre las cuestiones señaladas figura que la adquisición se formalizó sin que constase un encargo previo de la Comunidad de Madrid ni una memoria justificativa anterior a la compraventa.

Más Madrid ya ha ofrecido su punto de vista respecto a estas últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, declarando en su perfil de X que "el error fue que no os enterarais".