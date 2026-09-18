Ayuso se revuelve contra los periodistas por el ático y señala a Sánchez: "Eres tú, el jeta de La Mareta, el que estás viviendo del erario público"

"Cada uno tiene su responsabilidad, la mía no es gestionar inmuebles", de esta manera ha querido sacudirse la presidenta de la Comunidad de Madrid la polémica por la compra del ático. Visiblemente enfadada, Ayuso ha reprochado a los periodistas que le sigan haciendo preguntas sobre este tema sobre el que ella ya no quiere "saber nada".

Preguntada por los periodistas sobre quién dio la orden de la compra de ese inmueble, asegura que ella no dio la orden y que el ático "está comprado y no es dinero perdido, está patrimonio de la Comunidad de Madrid".

La presidenta madrileña, que ha calificado el asunto como "una memez", reprocha a los reporteros que el nivel de "fiscalización" hacia lo que ella hace no sea el mismo que para lo que hace el Gobierno y los ministros de Pedro Sánchez y les ha pedido "coherencia".

Se refiere al presidente del Gobierno como "el jeta de la Mareta"

Ayuso se queja de que diga lo que diga "da igual" porque "no queréis saber la verdad" y ha empezado a relatar el tiempo que ella ha estado buscando una casa de alquiler con una inmobiliaria y cómo se gestiona sus cosas.

En este punto ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por promover lo que ella considera una persecución. "Al presidente del gobierno es lo más impresentable que hemos tenido, no se le ocurre otra cosa que decir que Ayuso se ha comprado un aticazo...no, perdona, tú el jeta de la mareta, eres el que estás viviendo del erario público", le ha espetado

La presidenta ha seguido insistiendo en que ella ya ha dado todas las explicaciones sobre el asunto y ha zanjado así su canutazo con los periodistas.

Uso como "alojamiento ocasional"

Estas declaraciones de Ayuso se producen un día después de que el Gobierno de la región haya publicado más de 200 páginas de documentación sobre el inmueble en las que justifica la compra del ático en el paseo General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí.

En este informe defiende que "es una práctica habitual" y que es pertinente contar con un inmueble con zonas destinadas "a trabajo y un área descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial o para las propias autoridades" de la Administración.

La empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, es la que adquirió el inmueble en abril para posteriormente arrendárselo a la propia Comunidad de Madrid por 3.000 euros durante al menos diez años.

El ático, que fue comprado por 6,3 millones de euros y puesto en venta posteriormente, no ha recibido ninguna oferta de compra y Planifica Madrid ha acordado este viernes mantener a la venta el ático de Chamberí hasta que se reciba una oferta que cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos.

La Comunidad decidió vender el inmueble un día después de que 'El País' destapara la operación y afirmó que destinará los fondos obtenidos a la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio de este verano.

El ático tiene un precio de salida de 6.694.201 euros

La jueza pregunta si es competente para investigar

Este viernes se ha conocido también que una jueza de Madrid ha consultado a la Fiscalía si es competente para investigar varias denuncias sobre la compra del ático.

En una providencia del pasado 3 de septiembre, a la que ha tenido acceso EFE, la magistrada de la plaza 8 de instrucción del tribunal de instancia de Madrid pide al ministerio fiscal "que informe sobre la competencia" de su juzgado "y lo que a su derecho convenga".

Una vez reciba el informe de la Fiscalía, la jueza "acordará lo que proceda", según concluye la providencia, en la que incorpora varios escritos de los partidos Más Madrid, PSOE e Iustitia Europa, que solicitaron su personación en la causa.