El ático de 6,3 millones adquirido por la Comunidad de Madrid no recibe ninguna oferta de compra

La subasta del ático de lujo adquirido por la empresa pública Planifica Madrid ha quedado desierta. El inmueble, comprado el pasado mes de abril por 6,3 millones de euros más comisiones y posteriormente sacado a la venta por 6,7 millones, no ha recibido ninguna oferta, por lo que continúa en manos de la Comunidad de Madrid. La falta de compradores consta en la documentación publicada en el Portal de Transparencia regional.

El resultado de la subasta se ha conocido este jueves, coincidiendo con la comparecencia en la Asamblea de Madrid del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, para dar explicaciones sobre las operaciones patrimoniales de Planifica Madrid.

La compra del inmueble se realizó el pasado 14 de abril y desde entonces ha generado una fuerte polémica política. La oposición ha cuestionado tanto el precio como el procedimiento seguido y el uso previsto para el ático, mientras el Ejecutivo madrileño ha defendido la legalidad y normalidad de la operación.

El Gobierno insiste en que nunca fue una residencia para Ayuso

García Martín ha insistido durante su comparecencia en que la adquisición "se enmarca en la normal actividad de una empresa pública" y ha vuelto a rechazar que el inmueble fuese adquirido para convertirse en una residencia oficial de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El consejero ha cargado además contra las acusaciones realizadas durante las últimas semanas y ha exigido a quienes, según su versión, han difundido informaciones falsas sobre el destino del inmueble que rectifiquen.

"Por difamar, discúlpense ante los madrileños, reconozcan que han mentido y dimitan de todos sus cargos si aún les queda algo de dignidad", ha afirmado García Martín en la Asamblea.

El Ejecutivo regional decidió finalmente poner el inmueble a la venta mediante subasta. Sin embargo, concluido el procedimiento sin ninguna oferta, Planifica Madrid sigue siendo su propietaria.

La oposición carga contra el resultado de la subasta

La falta de compradores ha provocado nuevas críticas de la oposición. La portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, ha considerado que el resultado demuestra que "nadie está dispuesto a pagar lo que paga Ayuso por sus caprichos" y ha reclamado al Ejecutivo que haga pública toda la documentación de la operación.

"Si fue una compra ordinaria, saquen todos los papeles", ha exigido Espinar. PSOE y Más Madrid llevan semanas reclamando conocer el expediente completo y las circunstancias en las que se decidió adquirir el inmueble.

También la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reaccionado al resultado de la subasta. "La oferta de venta del ático queda desierta", ha señalado en redes sociales antes de sostener que, a su juicio, existe un "daño patrimonial" para la Comunidad de Madrid por los 6,3 millones desembolsados, además de impuestos y gastos de gestión.