Jesús Celada renuncia a su acta en la Asamblea de Madrid

Jesús Celada se despide de la Asamblea de Madrid. Quien fuera portavoz del PSOE-M en la Cámara madrileña tras la salida de Juan Lobato de la Secretaría General del partido, ha anunciado que deja su acta como diputado en la Cámara vallecana para volver a ser director general de Políticas de Discapacidad en el Gobierno central.

Llegó a la política madrileña en mayo de 2021 con el adelanto electoral y con Ángel Gabilondo como candidato, aunque su recorrido político ha sido junto a Juan Lobato, quien heredaba el partido y el Grupo Parlamentario unos meses después de la debacle electoral. Celada bajaba entonces del Gobierno de España, donde era director general de Políticas de Discapacidad.

Tras la salida de Juan Lobato de la Secretaría General del PSOE-M, asumió la portavocía del Grupo Socialista en la Asamblea hasta la llegada de Óscar López al frente del PSOE-M y la elección de Mar Espinar como nueva portavoz del grupo parlamentario.

Según ha explicado, su salida como diputado ya estaba pactada antes de la llegada de Óscar López y así se lo había trasladado a la anterior dirección del grupo.

Celada ha dicho adiós a la Cámara de Vallecas con tristeza y con esperanza. "Con la tristeza de que no haya imperado el debate sobre Madrid y de que las mayorías absolutas se hayan confundido con el autoritarismo. Pero me voy también con la esperanza de que Madrid tenga un gobierno valiente, que es lo que necesita. 30 años de gobierno de un mismo color no es bueno para los madrileños", ha señalado.

El diputado ha tenido también palabras de reconocimiento para el líder de los socialistas madrileños Óscar López. "Confío en que el proyecto de Óscar López, el cual respaldo y he respaldado siempre, dotado de un equipo de gente muy buena que tiene este grupo y que tiene el Partido Socialista Madrid. Espero que dé el cambio que Madrid necesita", ha subrayado.