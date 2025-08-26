Madrid recurrirá en los tribunales el decreto de reparto de menores migrantes

El gobierno madrileño recurrirá por la vía judicial el decreto para reubicar a menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre el resto de las comunidades autónomas, ante el intento del Gobierno de "ocultar información" sobre el reparto de estos jóvenes, ha destacado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

Madrid ha insistido, tomará "las acciones necesarias y judiciales" para que el reparto de los menores sea "igualitario", frente al "ocultismo" y "la falta de transparencia" del Gobierno porque, ha argumentado, "solo al Gobierno y sus socios les interesa seguir manteniendo los pactos, solo por mantenerse en su sillón de la Moncloa", ha señalado.

Una decisión que de forma inmediata ha sido apoyada por la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ya que, asegura, es una medida injusta que rompe la igualdad entre comunidades autónomas.

La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, por su parte, ha advertido de que en la Comunidad de Madrid todos los dispositivos "están sobresaturados" para poder atenderles "como se merecen" y considera que el Gobierno central está tomando decisiones sin contar con las comunidades autónomas.