INMIGRACION

Madrid recurrirá en los tribunales el decreto de reparto de menores migrantes

El gobierno regional recurrirá, por vía judicial, ante "la falta de transparencia" del Gobierno central, ha asegurado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. Una decisión que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

Marta Morueco

Madrid |

Madrid recurrirá en los tribunales el decreto de reparto de menores migrantes
Madrid recurrirá en los tribunales el decreto de reparto de menores migrantes | Europa Press

El gobierno madrileño recurrirá por la vía judicial el decreto para reubicar a menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre el resto de las comunidades autónomas, ante el intento del Gobierno de "ocultar información" sobre el reparto de estos jóvenes, ha destacado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

Madrid ha insistido, tomará "las acciones necesarias y judiciales" para que el reparto de los menores sea "igualitario", frente al "ocultismo" y "la falta de transparencia" del Gobierno porque, ha argumentado, "solo al Gobierno y sus socios les interesa seguir manteniendo los pactos, solo por mantenerse en su sillón de la Moncloa", ha señalado.

Una decisión que de forma inmediata ha sido apoyada por la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ya que, asegura, es una medida injusta que rompe la igualdad entre comunidades autónomas.

La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, por su parte, ha advertido de que en la Comunidad de Madrid todos los dispositivos "están sobresaturados" para poder atenderles "como se merecen" y considera que el Gobierno central está tomando decisiones sin contar con las comunidades autónomas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer