Una diputada de Más Madrid alude a "la vía francesa" y propone que se prenda fuego a la sede del Gobierno de Ayuso

La polémica está servida. Jimena González, portavoz de Más Madrid en la Comisión de Economía y Empleo, ha sido contundente con su discurso hacia Isabel Díaz Ayuso, protagonista en el día de ayer tras reunirse con el presidente argentino, Javier Milei.

"A lo mejor la señora Ayuso prefiere que la gente use la vía francesa y que entre a la Real Casa de Correos y le prenda fuego", ha sugerido González en el Pleno de la Asamblea de Madrid. La parlamentaria Jimena González ha pronunciado estas palabras, un tanto desafortunadas, en el marco de un debate sobre los empleados públicos. El presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, le ha pedido que retire la frase, pero la diputada se ha negado a hacerlo.

"La vía francesa"

La diputada de Más Madrid ha incitado a utilizar "la vía francesa", en referencia a las manifestaciones que han acabado en disturbios y saqueos en varias ciudades francesas, como París, Limoges, Lyon o Marsella. Plantea así que la ciudadanía entre en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional y del despacho de Isabel Díaz Ayuso, para "prender fuego" al edificio.

Sus palabras han provocado una reacción inmediata entre los representantes del Gobierno regional y del Partido Popular, que han exigido que retire sus palabras, al igual que el presidente de la Cámara, algo que no ha hecho.

El clima de tensión vivido hoy es un reflejo del malestar, tanto político como social, por las protestas relacionadas con la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, fallecida unas semanas después del lanzamiento, así como la huelga educativa, que ha sido noticia esta semana tras el choque de muchos manifestantes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A todo esto se suma la reunión de Ayuso con Javier Milei, que visitó España para reunirse única y exclusivamente con ella y con Santiago Abascal, líder de Vox. Todo esto se produce a apenas unas semanas de las elecciones generales del 29N, con una hostilidad palpable en el ambiente.

Por su parte, Jimena González ha defendido el carácter pacífico y cívico de la acampada instalada en la Puerta del Sol, mientras que la presidenta madrileña ha expresado su malestar por esta protesta.

La reacción de Rocío Albert y Enrique Ossorio

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha respondido a las palabras de González y ha calificado su intervención de "una verdadera vergüenza". Albert ha cuestionado que ese tipo de expresiones sean propias de una representante pública en la Asamblea de Madrid.

También ha intervenido el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, que ha pedido a la diputada que retirase sus palabras por considerarlas "en extremo graves". Ossorio ha advertido de que la frase podía interpretarse como una incitación a reproducir los disturbios de Francia y a quemar la Puerta del Sol.

Sin embargo, cuando se le ha preguntado expresamente si quería retirar la frase del Diario de Sesiones, González se ha negado a rectificar. La diputada ha reiterado su defensa del derecho constitucional a la huelga, sin retirar la expresión que había provocado la polémica.

La intervención de Jimena González ha añadido un nuevo foco de enfrentamiento entre Más Madrid y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en un pleno marcado por la tensión política y los reproches entre los distintos grupos parlamentarios.