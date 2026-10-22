Ayuso defiende su reunión con Milei: "No ha salido de una herriko taberna, sino de las urnas"

Tras la polémica reunión de Isabel Díaz Ayuso con el presidente argentino, Javier Milei, este miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido a defenderse. Durante el pleno de la Asamblea de la región, Ayuso ha pedido respeto a la reunión puesto que Milei "no ha salido de una 'herriko taberna' ni de una casa okupa", sino "de las urnas" y "la voluntad del pueblo".

La presidenta dialogó con el máximo mandatario de Argentina durante dos horas en las instalaciones de Canal de Isabel II en Madrid para repasar el panorama político internacional.

"No vamos a admitir lecciones de con quién se puede pactar y con quién uno se puede reunir por parte del partido 'del amor de pago'", ha subrayado Díaz Ayuso.

Ayuso defiende a Milei tras sus declaraciones

"Impresentable dictador" fueron las palabras de Javier Milei dirigidas a Pedro Sánchez durante un desayuno informativo en Madrid. El argentino volvió a cargar contra el líder del Ejecutivo, que siguió con sus insultos como viene siendo habitual durante sus visitas al país.

A pesar de ello, la presidenta de la región ha defendido las palabras de Milei cargando contra el PSOE. Después de ser cuestionada por la portavoz socialista, Mar Espinar, la presidenta ha comparado el Gobierno español con el régimen venezolano de Maduro.

"Bailan como Maduro, manipulan los censos como Maduro, besan como Maduro, pretenden eliminar los jueces como Maduro... Si camina, grazna y tiene plumas de pato, ¿qué es?", ha declarado.

Además, Ayuso ha pedido respeto para el presidente argentino y ha criticado que los que "acosan y queman las calles" no van a decidir "con quién se puede pactar y reunir", además de asegurar que ser socialista "es tener poco y dar mucho, mucha vergüenza".

"Tienen un mal perder y desde luego podrán llamar a la revolución, manipular lo que ustedes quieran", ha destacado.

La oposición señala a la presidenta por la educación

En la misma línea que el grupo socialista, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado que la presidenta madrileña se reúna más veces con Milei "que con los profesores de la pública".

"Se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando a Argentina que con los hombres y mujeres que enseñan a leer a nuestros hijos", ha apuntado. Además, Bergerot ha achacado que la líder regional apueste por un modelo que "exige sacrificios y solo ofrece miseria" como Milei, que quiere un mundo "más difícil para los que no tienen nada y más fácil para los que ya lo tienen todo".

Abascal se suma a Ayuso

Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid no han sido las únicas en defensa de Javier Milei. El líder de Vox, Santiago Abascal, también ha tendido la mano al argentino calificando a Pedro Sánchez de "dictador" y recordando que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le llamó "drogadicto".

Así lo ha afirmado en una entrevista en Telecinco, donde ha catalogado de "excesivo" que sus palabras sean catalogadas como un insulto. "El hecho de que llame dictador a Sánchez y decir que estamos ante un insulto me parece excesivo. Yo le he llamado autócrata y aprendiz de tirano porque he visto cómo actúa y cómo asalta a las instituciones", ha afirmado.

Asimismo, Abascal ha destacado las "consecuencias" que aparecen cuando el ministro llamó "drogadicto" al máximo mandatario argentino. "La diplomacia es importante y yo, a pesar de la contundencia de mis afirmaciones, procuro mantenerla, pero el señor Oscar Puente llamó drogadicto al presidente de Argentina y estas cosas tienen consecuencias".