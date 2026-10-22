Rubén Amón, sobre la visita de Milei: "Dan ganas de ser sanchista; me gustaría saber por qué Ayuso le recibió"

La visita de Javier Milei a España este miércoles ha revolucionado el panorama político. El presidente argentino participó en un desayuno informativo donde arremetió contra el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y todo su partido.

"Impresentable dictador" fueron algunas de sus declaraciones dirigidas al presidente español durante su intervención después de haber sido recibido por el PSOE con una pancarta de "bienvenida". "Zurdos y orgullosos", se podía leer.

Sin embargo, una de las imágenes más llamativas se produjo por la tarde, cuando Milei se reunió de manera privada con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un diálogo sorprendente puesto que el propio Partido Popular trató de desvincularse de la visita.

Por ello, Rubén Amón, tertuliano de Más de Uno, resalta la reunión como algo insólito al chocar con los intereses del partido. "Me parece insólito que se desvincule del partido popular, como si no fuera la baronesa más influyente".

Me parece insólito que se desvincule del partido popular, como si no fuera la baronesa más influyente

Un "regalo electoral" para Sánchez

La llegada de Javier Milei en medio de unas elecciones generales podría haber significado una ayuda a la campaña del actual presidente del Gobierno. Su discurso radical y sus formas de cargar contra Sánchez podrían suponer un beneficio para el partido.

"Dan ganas de ser hasta sanchista, cuando un jefe de Estado arremete con esta violencia y esta falta de argumentos", destaca el periodista en su intervención. No obstante, lo realmente relevante es la diferencia de caminos que ha llevado la formación popular con la visita.

Mientras el PP ha tratado de tomar distancia y desvincularse de su llegada pensando en las consecuencias para los comicios, Isabel Díaz Ayuso ha dado la bienvenida al presidente argentino como si su presencia en España no fuera algo incómodo.

"A mí me sorprende que se trate de disimular que no sucedió lo que ocurrió ayer. Lo que ocurrió es que Feijóo y el partido no quieren saber nada de Milei, e Isabel Díaz Ayuso le concede todos los honores", subraya Rubén Amón.

Un recibimiento que contrasta incluso con la posición adoptada por Vox, un partido que en diversas ocasiones se ha mostrado cercano a Javier Milei y su legislatura. Y es que en esta ocasión, incluso Abascal decidió alejarse de cualquier foto con el argentino. Por ello, el tertuliano se pregunta cuáles son los motivos que hay detrás de esta reunión y en qué podría beneficiar al PP realizar este recibimiento.