Un experto en privacidad analiza la foto de Sánchez contra Milei y señala cinco detalles que pasan desapercibidos

Pedro Sánchez ha aprovechado su viaje a Valladolid para subir un post en redes sociales con un dardo a Javier Milei que hoy inicia una visita no oficial por España.

Una fotografía aparentemente inocente de Pedro Sánchez escuchando música durante un viaje, en concreto, una canción de la artista argentina Lali Espósito, en un gesto interpretado como una respuesta al presidente argentino. Sin embargo, más allá del mensaje político, la publicación deja varias cuestiones llamativas respecto a la privacidad digital.

El usuario de X Stark Privacy, que publica habitualmente contenido relacionado con la seguridad y la privacidad, ha analizado la fotografía y ha señalado cinco detalles..

"Simplemente quiero destacar cómo a veces, el hecho de subir una simple foto implica mostrar muchos más detalles y cómo aplica algunas buenas prácticas de seguridad y privacidad", ha explicado.

Los cinco detalles que ha detectado en la fotografía

El primero de los aspectos señalados por Stark Privacy es que Sánchez aparentemente habría utilizado un teléfono Samsung para tomar la fotografía, pese a que el dispositivo que aparece en la imagen es un iPhone.

Esta observación sugiere que el presidente podría utilizar más de un teléfono móvil, aunque la fotografía por sí sola no permite confirmar qué dispositivo se empleó para capturarla.

El segundo detalle está relacionado con el momento de la publicación. Según el análisis, la imagen habría sido compartida con un retraso de 32 minutos respecto al momento en el que supuestamente fue tomada.

Publicar imágenes con cierto margen de tiempo puede ser una medida de privacidad para evitar revelar la ubicación exacta de una persona en tiempo real.

Otro de los elementos que ha llamado su atención es que la cámara frontal del teléfono que aparece fotografiado parece estar tapada. Cubrir las cámaras de los dispositivos es una práctica que algunas personas utilizan para reducir el riesgo de accesos no autorizados. En este punto, hay que recordar que el terminal del presidente ya fue hackeado por el programa espía Pegasus.

El cuarto detalle señalado por Stark Privacy tiene que ver con la conectividad del dispositivo. Según el especialista, el teléfono no está utilizando una red móvil para obtener cobertura, algo que deduce de los indicadores que aparecen en la parte superior de la pantalla.

Por último, el especialista se ha fijado en la reproducción musical. Según explica, de los 162 segundos que dura la canción, Sánchez habría tomado la fotografía aproximadamente a mitad de la misma, un detalle que también ha despertado la curiosidad de algunos usuarios.

El debate sobre las huellas dactilares de Sánchez

El análisis ha generado además otros comentarios relacionados con la manera en la que el presidente sostiene el teléfono móvil.

Algunos usuarios han planteado que la posición de sus dedos podría evitar que sus huellas dactilares quedaran expuestas en la fotografía, una posibilidad que han relacionado con las precauciones de seguridad de los cargos públicos. E incluso otros señalan que ha difuminado la zona de las yemas de los dedos para que no queden visibles las huellas dactilares.

Más allá de las interpretaciones sobre las medidas de seguridad del presidente, la publicación ha servido para poner sobre la mesa una cuestión habitual en materia de privacidad digital: la cantidad de información que puede quedar expuesta al compartir una fotografía.