Qué pasa con tu factura del gas desde octubre: el límite que evita una subida superior al 45%

Ante la subida imparable de los precios de los combustibles y de la energía, el Gobierno ha aprobado una medida para que los consumidores no noten tanto la subida en los meses de frío. Ante la previsión de que los precios de la tarifa de último recurso (TUR) alcancen un encarecimiento del 45%, el Ejecutivo ha intervenido para limitarla hasta el 15%.

"Yo creo que son medidas fundamentales para proteger ante esta situación de vulnerabilidad", dijo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, cuando se presentó la medida. Esto afectará al cálculo de la tarifa, ya que a partir de enero, el peso de la materia prima será inferior al precio habitual durante los meses de invierno.

Una medida que ya se adoptó durante la guerra de Ucrania

La TUR es el precio del gas natural que fija el Gobierno y el que toman como referencia hasta tres millones de hogares con un consumo anual de hasta 50.000 kWh y más de 6.000 comunidades de propietarios con calefacción central. Su precio se revisa trimestralmente, siempre el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre, y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta medida se adoptó también durante la guerra de Ucrania, en 2022. En esa ocasión, el Gobierno limitó el incremento al 15%, por lo que las revisiones trimestrales se contuvieron en el 5%. La medida se mantuvo durante toda la crisis energética y se creó la TUR vecinal, por la que pudieron acogerse a esta medida las comunidades de vecinos con calefacción central.

El Consejo de Ministros también ha aprobado mantener el precio máximo de la bombona de butano en 19,55 euros, el mismo que durante la crisis energética de 2022. Aagesen ha defendido estas medidas, que servirán para proteger a los consumidores más vulnerables, aunque mantiene que el objetivo debe ser otro: reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles.

Otras medidas incluidas en el decreto

Se trata del tercer paquete de medidas que el Gobierno aprueba para afrontar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio. Tal y como ha explicado el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el coste total de los tres decretos es de más de 12.000 millones de euros.

El decreto también incluye los descuentos al impuesto de hidrocarburos que pagan los carburantes, que se situarán en 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre. Y se han prorrogado las ayudas de 20 céntimos por litro de diésel para agricultores, ganaderos y armadores.