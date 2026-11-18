A pesar de estar disueltas las cortes, el Gobierno sigue aprobando medidas por su carácter de urgencia. Este miércoles, la Diputación Permanente del Congreso ha convalidado siete decretos ley que han salido adelante con el apoyo del PP.

Estos decretos, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entran en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben votarse en el Congreso en el plazo de 30 días para decidir si se convalidan o se derogan.

Entre ellos se encuentra la ampliación de las pensiones de viudedad a parejas no registradas. Aquellas parejas con hijos en común sin vínculo legal podrán percibirla siempre y cuando se acredite la convivencia.

Estos son los requisitos

La nueva medida introducida por el Ejecutivo supone un gran cambio en la entrega de esta prestación. Y es que hasta ahora, para recibir la pensión de viudedad había que estar casado o en pareja de hecho, pudiendo recibirse también en determinados supuestos de separación.

Sin embargo, desde este miércoles se contemplarán nuevas situaciones. En este caso, las parejas con hijos que conviven sin haber formalizado ninguna unión legal también tendrán derecho a solicitarla.

Para ello, los interesados deberán acreditar una convivencia de al menos dos años. De esta forma, se elimina el requisito de presentación del registro formal de la constitución de pareja de hecho.

Por otro lado, el texto contempla un plazo de un año para que las personas que hayan sufrido la pérdida de su pareja anteriormente puedan solicitar la prestación, aunque el deceso se haya producido con anterioridad a este cambio legal y siempre que se cumplan los requisitos.

Cuándo entra en vigor

Tras la aprobación del Congreso, los siete decretos aprobados esta mañana ya se encuentran en vigor. De hecho, todos ellos ya se encontraban activados antes de la votación, puesto que la Diputación Permanente debatía hoy si se convalidaban o derogaban.

A esta medida se suman las nuevas bajas laborales por menopausia incapacitante, violencia de género o catástrofes y la ampliación de las prestaciones por cuidado de menores con cáncer y otras enfermedades graves.

Asimismo, han salido adelante las medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad ferroviaria y la protección de sus profesionales, las ayudas directas para los damnificados por el accidente de Urda, la ayuda de 45,3 millones a Ceuta por la entrada masiva de migrantes, el paquete de ayudas para los territorios afectados por la dana Adam y la creación del título de familias monoparentales.

El apoyo del PP a los decretos

Los siete decretos ley aprobados este miércoles han salido adelante con el apoyo del PP. Los de Feijóo han votado a favor en todos los decretos ley, permitiendo así que se convalidasen todos los presentados de manera holgada y sin excepción.

Con un total de 69 diputados en esta cámara extraordinaria, PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, que representa al Grupo Mixto, suman 34 votos, frente a los 33 de PP, Vox. Es por ello que los votos de Junts y del PNV resultaban decisivos para alcanzar la mayoría de 35.

No obstante, la formación popular se ha posicionado a favor de las medidas, siendo Vox la única formación que ha rechazado algunos de los decretos presentados.