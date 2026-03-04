Cómo afectará la guerra en Irán a la factura de la luz y del gas

La escalada en la cotización del gas natural tendrá, a corto plazo, un impacto limitado -y desigual- en las facturas de los consumidores en España, menos expuestos, en principio, a los efectos de la volatilidad de los precios energéticos que en la crisis posterior a la invasión rusa de Ucrania.

Eso sí, distintos expertos insisten en que es pronto para saber, con certeza, cómo afectará la coyuntura en Oriente Próximo al coste final de la energía, sobre todo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con cortar el comercio e imponer un embargo a España por su postura con Irán. El aviso añade más incertidumbre, pues no quedó claro si se refería al comercio en las dos direcciones. En cualquier caso, la UE tiene la competencia exclusiva de la política comercial de sus Estados miembros, por lo que cualquier acuerdo suscrito con la región aplica también a España.

Dependencia mínima de gas de Oriente Próximo

En el ámbito energético, EE.UU. repitió en 2025 como primer suministrador de gas a España por tercer año consecutivo. La venta de gas a Europa forma parte del acuerdo arancelario alcanzado el año pasado entre la Administración estadounidense y Bruselas, de modo que su peso se prevé que continúe al alza en todo el continente.

Tras el anuncio, Moncloa ha incidido en que EEUU deberá respetar la autonomía de las compañías privadas, la legalidad internacional y los acuerdos con la UE si quiere revisar la relación con España. Con este interrogante en el horizonte, Europa -y España- afronta el clima geopolítico con una dependencia mínima del gas de Oriente Próximo en comparación con la que arrastraba de Rusia en 2022.

Analistas de mercado energético de Grupo ASE creen el cierre del estrecho de Ormuz -por donde transita el 20 % del comercio mundial de gas natural licuado (GNL) y el 25 % del comercio marítimo de petróleo- podría tensionar los precios energéticos internacionales. Por lo pronto, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se revalorizaba a cierre del martes un 25 %, y superaba los 53 euros/megavatio hora (MWh).

Según las proyecciones de Grupo ASE, el TTF podría escalar a 90 euros/MWh, muy por debajo de los casi 340 euros/MWh que marcó el 26 de agosto de 2022, en plena guerra en Ucrania.

Cómo afectara la guerra a la factura de la luz

En España, los analistas no observan un repunte inmediato en el mercado mayorista de la electricidad -una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada o PVPC- atribuible a este panorama, pues el predominio de la producción renovable está reduciendo la aportación de los ciclos combinados. Sin embargo, estos ciclos -que emplean gas en el proceso de generación eléctrica- son fundamentales por dos razones: la primera, porque hay horas, generalmente, por la noche, en que las renovables bien no producen o lo hacen menos.

Y la segunda, por el modo reforzado en el que se opera el sistema eléctrico desde el apagón peninsular, que implica una mayor entrada de tecnologías síncronas, como los propios ciclos o la nuclear, para un mejor control de las tensiones. Desde Grupo ASE admiten que la revalorización del gas, justo cuando la operación reforzada le ha conferido una mayor presencia, puede elevar el coste eléctrico.

El director de Transición Ecológica en beBartlet, Alejandro Labanda, habla de precios eléctricos de 150-200 euros/MWh en aquellas horas en las que se necesite producir con gas, si el TTF se mantiene en unos 60 euros/MWh.

El impacto para el consumidor dependerá de su contrato. Un hogar con suministro a precio fijo no se vería perjudicado, mientras que a uno con tarifa regulada sí que le puede pasar factura si aumenta la generación eléctrica con gas. Con todo, los usuarios con PVPC se encuentran más protegidos que en 2022, un 'shock' que impulsó el rediseño de esta tarifa para evitar la volatilidad de los precios diarios.

Desde enero, la PVPC depende en un 45 % del mercado diario y en un 55 % de los futuros, que han comenzado marzo con leves subidas: 31,65 euros/MWh para el segundo trimestre (antes, 29 euros), y 55,25 euros/MWh para 2027 (antes, 54 euros).

El impacto de la guerra en la factura de gas

En gas, si las tensiones duran varios meses, la subida de precios se reflejaría con mayor claridad en los consumidores con contratos indexados a los mercados o a los que les toque renovar su suministro. Pero son pocos los consumidores domésticos en España con una tarifa de gas cuyo precio fluctúe diariamente según el mercado mayorista internacional, aclara el subdirector de Selectra, Borja Osta.

Por otro lado, la tarifa regulada o TUR se revisa cada tres meses (tocaría a finales de marzo).

Ya en la crisis energética, el Ejecutivo impuso un tope para evitar que el precio subiera más de un determinado porcentaje en una revisión aunque el mercado mayorista se disparase, por lo que los usuarios aguardan una solución similar si fuera necesario.