Urtasun, contra el traslado del Guernica a Bilbao: "Mi obligación es garantizar la protección del patrimonio"

El traslado temporal del Guernica al Museo Guggenheim de Bilbao está siendo uno de los temas más comentados en clave política en las últimas horas. El Gobierno vasco ha solicitado que el cuadro de Picasso forme parte de una exposición, pero los últimos informes del Museo Reina Sofía desaconsejan su traslado.

A esos informes se ha referido precisamente el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que este martes ha mostrado su preocupación por este asunto y ha asegurado que los informes desaconsejan el traslado del cuadro "por criterios estrictamente técnicos".

"Mi obligación como ministro es garantizar el acceso a la cultura, pero también garantizar la protección del patrimonio. En cuestiones como esta hay que escuchar siempre a los técnicos y, particularmente, a aquellos que llevan más de 30 años cuidando la obra para conservarla como es debido. Y los informes técnicos del Museo Reina Sofía, actualizados recientemente, son claros: desaconsejan el traslado de forma rotunda por criterios estrictamente técnicos", ha explicado Urtasun en el Senado a una pregunta formulada por el PNV.

Urtasun ha explicado que estos informes técnicos explican que "las vibraciones inevitables" del transporte "pueden provocar nuevas grietas, levantamientos, pérdidas de la capa pictórica o incluso desgarros", y ha recordado que este cuadro "lleva sin moverse desde 1992" precisamente por este tipo de asuntos.

"El Guernica de Pablo Picasso no es un cuadro cualquiera, es probablemente una de las obras más frágiles y complejas de conservar del siglo XX (…) Por eso, todos los técnicos y restauradores coinciden en el diagnóstico: no someter a la obra a más estrés".

El PNV insiste en el traslado

Desde el PNV, el senador Igotz López Torre ha insistido en que "los avances técnicos y tecnológicos habidos en los últimos años podrían hacer posible" el traslado y ha defendido que "la experiencia del Museo Guggenheim en este sentido es amplia y contrastada".

"Lo único que hace falta es voluntad política", aseguran desde la formación vasca, que también hace hincapié en que no reclaman el traslado definitivo de la obra, sino una "cesión excepcional y temporal".

El motivo de este traslado es "la conmemoración del 90 aniversario del primer gobierno vasco y el 90 aniversario del bombardeo de Gernika, una obra que curiosamente ha tenido más de 40 traslados, que ha viajado por todo el mundo y que nunca jamás ha aterrizado ni en Guernica ni en Euskadi".

En este sentido, Urtasun ha señalado que entiende "perfectamente la sensibilidad que hay detrás de esta petición", especialmente en un contexto como el que expone el PNV.