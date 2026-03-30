Por qué no se puede mover el 'Guernica': "Es un despropósito"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha considerado que sería "un grave error político cerrar la puerta" al traslado temporal del 'Guernica' de Picasso a Euskadi "con el informe de conservación que ha hecho público el Reina Sofía".

El gobierno del País Vasco ha solicitado que la obra de Pablo Picasso sea trasladada al Museo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo de la conmemoración del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.

El Museo Reina Sofía desaconseja el traslado

La solicitud ha sido trasladada esta semana por la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras lo que se hizo público un informe del Museo Reina Sofía que desaconseja "rotundamente" el traslado de la obra por las vibraciones "inevitables" en los transportes para obras de arte que pueden provocar "nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros".

Es un despropósito el traslado

El exdirector del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, ha asegurado en Más de uno que el traslado de la obra es un "despropósito". Desde el punto de vista de la conservación, el exdirector ha defendido a los técnicos de los museos españoles y sus argumentos sobre el traslado. "Habría que hacerles caso", ha dicho.

"La obra viajó enrollada durante muchos años y en los años 50 le aplicaron una capa de cera resinosa que lo protegió, pero también lo hizo más frágil a las vibraciones y eso hace que, literalmente, el cuadro no se pueda mover", ha explicado Manuel Borja-Villel.

Sobre por qué sí se descuelga la pintura unos metros todos los años, el experto ha señalado que "no es lo mismo". "No es lo mismo descolgar unos metros la pintura para limpiarla que descolgarla", ha destacado.

En cuanto a las condiciones del cuadro, Manuel Borja-Villel ha dicho que está en "buenas condiciones", pero eso no quiere decir que se pueda transportar.