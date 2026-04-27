Entrevista con Carlos Alsina

Javier Rumbo explica la apuesta formativa de JP Financial: "Lo que buscamos es esa información y educación que no hay en el colegio"

El programa especial de Más de uno sobre finanzas ha continuado con una conversación entre Carlos Alsina y el cofundador y CEO de la compañía, en la que han hecho énfasis en la apuesta por la divulgación en redes sociales.

Pedro Muñoz, CEO de JP Financial, reivindica una cultura financiera "accesible, clara y útil"

Contenido patrocinado

Madrid |

Javier Rumbo CEO y fundador de JP Financial

Carlos Alsina ha continuado el programa especial de Más de uno dedicado al mundo de las finanzas, en colaboración con JP Financial, entrevistando a Javier Rumbo, cofundador y CEO de la compañía.

Rumbo ha comenzado señalando que no solo existe una brecha financiera entre expertos y no expertos, sino también entre ricos y no ricos. Según ha explicado, las oportunidades de inversión están ahí, pero existe una barrera de comunicación que dificulta que muchas personas accedan a productos más allá de los tradicionales. En ese contexto, JP Financial aspira a actuar como un puente que facilite el acceso a ese tipo de oportunidades.

La compañía ha logrado reunir a más de 200.000 seguidores en redes sociales, algo poco habitual en un sector complejo como el financiero. "No habríamos llegado a esos 200.000 si no fuera por nuestra forma de comunicar" ha señalado Rumbo. A través de plataformas como YouTube, donde publican contenidos más extensos y didácticos, buscan "bajar las finanzas a la calle" y hacerlas más accesibles.

Bajar las finanzas a la calle

En este sentido, ha defendido que la sencillez no debe confundirse con la simplificación excesiva, y ha reivindicado la importancia de la claridad: "Cuando explicas a cada cliente dónde va cada euro de su dinero, lo agradece un montón".

Rumbo ha insistido en que su objetivo no es captar clientes a través de redes sociales, sino fomentar la educación financiera. "Lo que buscamos es esa información y formación que no hay en el colegio", ha afirmado, subrayando que una persona formada tiene mayor capacidad y libertad para tomar sus propias decisiones.

Esa apuesta por la educación genera, según ha reconocido, una paradoja: que unos clientes bien formados podrían llegar a no necesitar asesoramiento en el futuro. Sin embargo, considera que precisamente ese proceso de acompañamiento inicial es el que fideliza a los inversores, que tienden a confiar en quienes les han ayudado a entender el mercado desde el principio.

Con el patrocinio de JP Financial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer