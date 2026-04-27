Javier Rumbo explica la apuesta formativa de JP Financial: "Lo que buscamos es esa información y educación que no hay en el colegio"

Carlos Alsina ha continuado el programa especial de Más de uno dedicado al mundo de las finanzas, en colaboración con JP Financial, entrevistando a Javier Rumbo, cofundador y CEO de la compañía.

Rumbo ha comenzado señalando que no solo existe una brecha financiera entre expertos y no expertos, sino también entre ricos y no ricos. Según ha explicado, las oportunidades de inversión están ahí, pero existe una barrera de comunicación que dificulta que muchas personas accedan a productos más allá de los tradicionales. En ese contexto, JP Financial aspira a actuar como un puente que facilite el acceso a ese tipo de oportunidades.

La compañía ha logrado reunir a más de 200.000 seguidores en redes sociales, algo poco habitual en un sector complejo como el financiero. "No habríamos llegado a esos 200.000 si no fuera por nuestra forma de comunicar" ha señalado Rumbo. A través de plataformas como YouTube, donde publican contenidos más extensos y didácticos, buscan "bajar las finanzas a la calle" y hacerlas más accesibles.

Bajar las finanzas a la calle

En este sentido, ha defendido que la sencillez no debe confundirse con la simplificación excesiva, y ha reivindicado la importancia de la claridad: "Cuando explicas a cada cliente dónde va cada euro de su dinero, lo agradece un montón".

Rumbo ha insistido en que su objetivo no es captar clientes a través de redes sociales, sino fomentar la educación financiera. "Lo que buscamos es esa información y formación que no hay en el colegio", ha afirmado, subrayando que una persona formada tiene mayor capacidad y libertad para tomar sus propias decisiones.

Esa apuesta por la educación genera, según ha reconocido, una paradoja: que unos clientes bien formados podrían llegar a no necesitar asesoramiento en el futuro. Sin embargo, considera que precisamente ese proceso de acompañamiento inicial es el que fideliza a los inversores, que tienden a confiar en quienes les han ayudado a entender el mercado desde el principio.

Con el patrocinio de JP Financial.