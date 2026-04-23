Sònia Hernández, consellera de Cultura, defiende el valor de Sant Jordi: "La lectura nos hace mejores y más críticos"

Con motivo de la celebración de Sant Jordi, Onda Cero ha desplegado una cobertura especial y transversal con conexiones en directo en programas como Más de uno y el resto de espacios de la cadena.

El propio Carlos Alsina pudo comprobar en primera persona el ambiente previo en Barcelona durante su visita al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la jornada anterior, donde ya se percibía que la ciudad tenía todo preparado para una de sus celebraciones más multitudinarias.

Ya en este 23 de abril, la periodista de Onda Cero Barcelona Ana Utiel ha conversado con la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, quien ha destacado algunas de las claves de la edición de este año. Entre ellas, el traslado de los puestos de libros desde La Rambla hasta la plaza Cataluña debido a las obras de peatonalización en la zona.

"Sant Jordi nos hace mejores"

La Generalitat ha querido incidir también en el carácter simbólico y evolutivo de la festividad, apuntando a una "resignificación" de Sant Jordi, en la que incluso la figura del dragón adquiere un sentido más amable. "Estoy convencida de que Sant Jordi nos hace mejores", ha afirmado la consellera, al tiempo que ha recordado que se trata de una jornada "ciudadana" impulsada principalmente por el sector del libro, al que las administraciones públicas se unen "para ayudar".

Hernández ha puesto en valor la transversalidad y el carácter integrador de la fiesta: "No creo que haya ningún catalán que no la viva". En un contexto social marcado por la polarización, ha defendido su capacidad para generar comunidad y reforzar los espacios compartidos, poniendo el acento en aquello que une frente a lo que separa.

"La lectura nos hace mejores, nos despierta el espíritu crítico", ha señalado, destacando que ese pensamiento crítico resulta especialmente necesario en una época en la que, a su juicio, existe una tendencia a ofrecer respuestas simples a problemas complejos. "Las soluciones no son simples, por naturaleza son complejas", ha añadido.

Un dragón que come libros

Uno de los elementos más simbólicos de la campaña es la reinterpretación del dragón de la leyenda. En esta ocasión, el personaje abandona su papel de villano para convertirse en reflejo del propio espíritu de Sant Jordi: ya no devora personas, sino libros, y sustituye el fuego por rosas, convertidas en llamas de amor.

Onda Cero celebra Sant Jordi con una programación especial en directo | Generalitat de Catalunya

Se trata de una metáfora que refuerza la idea central de la campaña: el poder transformador de las historias.

La propuesta creativa, desarrollada junto a la ilustradora catalana Cristina Daura, aporta una mirada contemporánea a una tradición profundamente arraigada. Su estilo, influenciado por el arte fauvista y el cómic, contribuye a actualizar el imaginario de esta festividad.

Cartel de Sant Jordi 2026 | Generalitat de Catalunya

Programación especial Sant Jordi en Onda Cero

De esta manera, Sant Jordi se convierte en un punto de unión en el que el intercambio de rosas y libros se convierte también en un gesto que refuerza el sentimiento de comunidad y fraternidad social. A lo largo de la jornada, Onda Cero seguirá informando para contar cómo se vive este día en programas como Noticias mediodía con María Hernández, Por fin con Jaime Cantizano y La brújula con Rafa Latorre.

La acción, que cuenta con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, pone el foco en el espíritu de Sant Jordi como una celebración que va más allá de la tradición.