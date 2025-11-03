Jorge Abad presenta 'La provincia 53' una serie documental de Onda Cero Podcast sobre la historia "desconocida" del Sahara Occidental

El pasado viernes, Naciones Unidas publicó una nueva resolución sobre el Sáhara Occidental que anima a buscar una solución política al conflicto, tomando como base la propuesta de autonomía dentro de Marruecos, respaldada por Estados Unidos, Francia y también España. Este movimiento supone un cambio de enfoque respecto a las resoluciones anteriores, que defendían el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Esta noticia coincide con el 50 aniversario de la Marcha Verde, una movilización de más de 300.000 marroquíes, entre los que se camuflaron regimientos del ejército, que penetraron en el Sáhara Occidental, entonces provincia española. Permanecieron tres días hasta que el Gobierno de Arias Navarro decidió abandonar el territorio, consumando la salida española del Sáhara.

Con este motivo, Onda Cero Pódcast estrena la serie documental 'La provincia 53', escrita y dirigida por Jorge Abad y narrada por Carlos Alsina. En Más de uno, Alsina ha conversado con Abad —también subdirector del programa— sobre el proyecto y su investigación.

Un tema tabú en Marruecos

"Me interesaba hablar sobre todo con historiadores, pero también con exiliados saharauis que viven en España y con periodistas que cubrieron la Marcha Verde en aquel momento", ha explicado Abad. El director de la serie documental ha reconocido que intentó contar también con voces marroquíes, pero ninguna quiso participar: "En Marruecos rige el lema Dios, Patria y Rey, y el Sáhara sigue siendo un tema prácticamente tabú. Te encuentras con que simplemente no quieren hablar".

El relato del pódcast arranca con la colonización española a comienzos del siglo XX, cuando el país ocupó la zona para evitar que Reino Unido tomara el control. Ya están disponibles tres episodios en la web de Onda Cero Pódcast, y cada lunes se publicarán dos nuevos capítulos hasta completar los 15 que conforman el audio documental.

El papel de Radio Sahara

Durante la conversación, Alsina y Abad han contado también con la participación del historiador y periodista Pablo Ignacio Dalmases, quien fue jefe de informativos del Gobierno Central del Sáhara y director de Radio Sáhara. Dalmases se ha declarado "estupefacto" ante el cambio de postura de Naciones Unidas. "Estoy ansioso por leer el texto completo, pero lo que ya conocemos supone un giro total. Hasta ahora, la ONU se regía por el derecho a la autodeterminación de los pueblos coloniales", ha señalado.

Dalmases ha recordado además que los saharauis distinguen muy bien entre el pueblo español y los gobiernos de España, y ha criticado que el PSOE nunca haya defendido de forma clara la autodeterminación del Sáhara, asegurando que "siempre se ha sometido a los intereses de Marruecos". De manera paradójica, ha apuntado, el único Gobierno español que se enfrentó directamente a Rabat fue uno del Partido Popular, durante la crisis de la isla de Perejil.

La conversación también ha abordado la experiencia de Radio Sáhara, un medio "valiosísimo y muy eficaz" en pleno conflicto que cobraba especial importancia dada la escasa comunicación en el territorio. Emitía parte de su programación en español y otra en árabe saharaui.

Jorge Abad ha recordado que España había anunciado en 1974 la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero Marruecos utilizó la ONU para retrasar la votación. "El Gobierno de Arias Navarro se bajó los pantalones, como ahora lo ha hecho el de Pedro Sánchez", ha sentenciado el periodista que recientemente ha escrito un nuevo libro sobre el tema 'Sáhara Español: la colonia que España nunca descolonizó.'