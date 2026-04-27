Pedro Muñoz, CEO de JP Financial, reivindica una cultura financiera "accesible, clara y útil"

Más de uno ha dedicado la mañana de este lunes a analizar la educación financiera y la relación de los ciudadanos con sus inversiones. Para ello, Carlos Alsina ha conversado con Pedro Muñoz, cofundador y CEO de JP Financial.

Muñoz ha explicado que JP Financial nace con el objetivo de hacer comprensibles las finanzas y cubrir una necesidad clara: "La creamos para generar seguridad y autonomía financiera". En ese sentido, ha defendido la importancia de impulsar "una cultura financiera accesible, clara y útil".

Una marca puente

La compañía se define como "una marca puente" entre el mundo financiero y los inversores, un papel que, según su CEO, se articula en tres ejes: hacer lo financiero visible, comprensible y posible. "Visible, porque acercamos oportunidades que antes eran desconocidas; comprensible, porque las explicamos con claridad y rigor; y posible, porque las convertimos en una opción real para que cada persona pueda elegir", ha detallado.

En su opinión, es necesario un cambio en la forma en la que los españoles se relacionan con la banca y la gestión de sus inversiones, apostando por menos paternalismo y más pedagogía. El objetivo, ha subrayado, es que los ciudadanos "entiendan lo que están haciendo", como primer paso para perder el miedo a invertir.

Muñoz ha señalado además que en España "existe mucha dependencia de la banca" y ha defendido la necesidad de que los inversores ganen libertad a la hora de tomar decisiones. En este sentido, ha insistido en que su papel no es decidir por los clientes, sino ofrecerles un abanico de opciones para que elijan con criterio.

Ponemos en contacto a los mejores proveedores con los inversores

Por último, ha destacado que JP Financial prueba previamente las inversiones antes de ofrecérselas a sus clientes, con el fin de garantizar su calidad: "Ponemos en contacto a los mejores proveedores con los inversores".