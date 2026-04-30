'¿Cómo hemos llegado a esto?': Macarena Gómez protagoniza una comedia sobre la amistad y la traición

Macarena Gómez ha visitado Más de uno para presentar su nueva película, '¿Cómo hemos llegado a esto?', que protagoniza junto a Kira Miró. Durante la entrevista, el estudio ha contado también con la participación de un grupo de alumnos del colegio de Giovanni Antonio Farina, en Azuqueca de Henares, que se han sumado a la conversación con la actriz.

La cinta arranca con el reencuentro de dos amigas tras un año sin verse. En ese momento, una de ellas confiesa que mantiene una relación con el exmarido de la otra, un giro que desencadena una trama marcada por el humor y las tensiones personales. "La de veces que le he contado que es un inútil…", bromeaba Gómez sobre la situación, a lo que Carlos Alsina añadía con ironía: "A lo mejor no se fía de tu criterio". El actor, Yeyo Bayeyo, completa este triángulo de relaciones.

El rodaje tuvo lugar en Portugalete, en el entorno del emblemático puente colgante. Gómez ha recordado la experiencia con cariño: "Me encantó", ha dicho sobre la localidad y su gente, aunque ha reconocido las dificultades meteorológicas: "Llovía cuando tenía que hacer sol y hacía sol cuando tenía que llover". La película, que se estrena este jueves, cuenta también con la participación de Antonia San Juan y Rozalén, autora además del tema principal del film, 'Amiga mía'.

Inicios en la academia de Londres

Durante la entrevista, Gómez ha repasado su trayectoria profesional, recordando su etapa de formación en Londres y Estados Unidos, donde estudió arte dramático antes de regresar a España. "Estudié allí siempre con la idea de volver", ha explicado, destacando que sus primeras oportunidades en el cine llegaron poco después.

La actriz ha reivindicado también su forma de entender la profesión: "Me da igual hacer un protagonista en una gran película o trabajar con un director novel, como en este caso; incluso un corto no remunerado. El trabajo llama al trabajo". En el plano más personal, Gómez ha hablado de la misofonía, un trastorno que le provoca una fuerte aversión a determinados sonidos cotidianos, como masticar o el tecleo de un ordenador. Para sobrellevarlo, ha reconocido que suele llevar tapones consigo.