Genoveva Tusell alerta sobre un posible traslado del Guernica: "Esto no es un asunto político, sino de conservación del patrimonio"

El debate sobre el traslado temporal del Guernica al País Vasco ha vuelto a encenderse después de que el Gobierno vasco haya reclamado "valentía política" para llevar la obra de Picasso al Museo Guggenheim de Bilbao entre octubre de 2026 y junio de 2027.

El objetivo no es otro que conmemorar el 90.º aniversario del primer Gobierno vasco y del bombardeo de Gernika. Sin embargo, especialistas en conservación y el propio Museo Reina Sofía han reiterado que el estado del lienzo desaconseja cualquier movimiento.

En este contexto, la historiadora del arte Genoveva Tusell considera que el debate está mal enfocado desde su origen. "Se está planteando desde el punto de vista únicamente político, y esto no es un asunto político", señala, para subrayar que la cuestión "tiene más que ver con la conservación del patrimonio".

Tusell, especialista en la relación entre arte y política en el siglo XX, insiste en que la decisión no debería recaer en las instituciones políticas. "No creo que tenga que ser ni el Gobierno ni el Gobierno vasco los que tengan que decidir sobre un eventual traslado de la obra". En su opinión, la última palabra corresponde a los profesionales que la custodian: "Tienen que ser los conservadores y restauradores del Museo Reina Sofía los que den el visto bueno".

El debate sobre los riesgos del traslado no es nuevo. Ya cuando la obra viajó desde Estados Unidos a España, un proceso en el que jugó un papel clave Javier Tusell, padre de la historiadora, se advirtió de su fragilidad. "Ya entonces se habló de que las condiciones de la obra eran precarias y que cualquier movimiento podía dañarla". Desde entonces, cada desplazamiento ha sido tratado como una operación extremadamente delicada.