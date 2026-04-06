Pradales reclama el traslado del 'Guernica' a Euskadi y Ayuso lo califica como una "catetada"

El lehendakari Imanol Pradales se ha dirigido expresamente al Gobierno de Pedro Sánchez para exigirle "valentía política" para trasladar temporalmente el Guernica de Picasso al País Vasco. "¿Sacaron a Franco de su tumba y no son capaces de traer un cuadro a Euskadi?".

La pelota "está en su tejado. Que respondan", dijo el pasado domingo en Bilbao durante la celebración de Aberri Eguna (Día de la Patria vasca). Aunque esta no es la primera vez que el Ejecutivo vasco realiza esta petición, sino que en las últimas semanas ya se habían pronunciado sobre esta cuestión. Una demanda que, según defienden, llevan "haciendo décadas".

¿Sacaron a Franco de su tumba y no son capaces de traer un cuadro a Euskadi?

"Sería una buena forma de avanzar en la reparación al pueblo vasco, a la memoria democrática y un alegato en favor de la paz en un momento histórico de guerras y tentaciones totalitarias", señaló respecto al traslado del cuadro para que pueda exponerse durante nueve meses en el Guggenheim, coincidiendo con el 90 aniversario del bombardeo de la villa y de la constitución del primer gobierno vasco.

La petición será trasladada este martes al Senado, donde la formación jeltzale preguntará al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que explique "por qué se niega a estudiar las condiciones necesarias" para materializar el traslado temporal del Guernica.

Una "catetada"

En Madrid, por el momento no contemplan ningún traslado, pues la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha calificado la propuesta como una "catetada". Es una "polémica absurda que siempre promueve el nacionalismo", ha dicho este lunes. "Si te dicen que hay una obra que está en mal estado, tú no puedes alentar sentimientos identitarios y agravios para justificar o tergiversar la historia de todos para seguir alimentando ese negocio. Eso es lo que yo critico y lo que me parece una catetada".

La mandataria regional ha defendido que los vascos pueden ir a Madrid al Reina Sofía a disfrutar del cuadro, que también está a disposición del resto de ciudadanos porque es "patrimonio de todos los españoles". Ayuso reprocha que la obra "no se puede dividir por 17 estados y naciones".

Isabel, la aportación de los tuyos en Gernika fue la Legión Cóndor

Estas declaraciones no han sido bien recibidas por el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien se ha dirigido directamente a la dirigente madrileña: "Isabel, la aportación de los tuyos en Gernika fue la Legión Cóndor (...) Gernika pertenece a Euskal Herria".