Onda Cero Podcast, protagonista en los Podcast Days, con siete nominaciones y su apuesta por la ficción sonora

El evento Podcast Days 2026 reunirá el próximo 22 de octubre en Madrid a los principales profesionales de la industria del podcasting en español en una jornada dedicada al análisis de las nuevas tendencias, los retos del sector y las oportunidades que abre el audio como territorio de creación, innovación y entretenimiento.

El programa abordará algunos de los grandes asuntos que marcan la evolución de la industria. Entre ellos, la relación entre marcas y pódcast en la tradicional mesa de anunciantes; la evolución del mercado y las plataformas; la propiedad intelectual y el recorrido de proyectos nacidos en el audio que posteriormente se transforman en series, programas de televisión, libros o cómics; y el auge de la ficción sonora.

La jornada contará además con talleres y sesiones prácticas sobre monetización, diseño sonoro, inteligencia artificial aplicada al audio, creación de campañas, distribución, locución y videopódcast, así como sobre la creación de pódcast de marca capaces de mantener su autenticidad y conectar con las audiencias.

Podcast Days se articulará en torno a tres grandes espacios: la Zona Inspira, destinada a charlas, mesas redondas y talleres; la Zona Conecta, concebida como punto de encuentro y networking entre profesionales; y la Zona Expositiva, donde los asistentes podrán conocer productos, servicios e iniciativas vinculadas al sector.

La programación incluirá también un workshop de la Biblioteca Nacional de España sobre la preservación y catalogación de los pódcast como parte del patrimonio sonoro, una sesión de Fundación ONCE sobre accesibilidad y un encuentro dedicado a la colaboración y la creación de comunidad en el pódcast independiente.

Onda Cero Podcast, la plataforma más nominada

La presencia de Atresmedia Radio tendrá además un especial protagonismo en los Premios Podcast Days. Onda Cero Podcast llega a esta edición como la plataforma más nominada, con siete candidaturas correspondientes a cuatro de sus producciones: ‘Los perseguidos’, ‘Prohibido morirse’, ‘El Madrazo’ y ‘Esto no ha pasado’.

‘Los perseguidos’, la gran ficción sonora de Atresmedia bajo el sello Onda Cero Podcast, opta al premio a Mejor Ficción. Basada en la novela homónima de Fernando Benzo y dirigida y guionizada por Pablo Lara, la serie indaga en los orígenes de la corrupción actual a través de los movimientos políticos y económicos de los años setenta y ochenta.

La producción cuenta con un reparto encabezado por Salva Reina, Natalia Huarte, Israel Elejalde, María Hervás, Fernando Tejero y Víctor Clavijo. Sus ocho episodios han sido grabados y editados con tecnología Dolby Atmos para ofrecer una experiencia de escucha inmersiva y binaural.

‘Prohibido morirse’, dirigido y presentado por Rebeca Marín, compite en tres categorías: Mejor Host, Mejor Videopodcast y Mejor Podcast Conversacional. El formato parte en cada episodio de una pregunta: qué diríamos y qué haríamos si al mundo le quedaran solo 25 minutos, una premisa que da pie a conversaciones íntimas, sorprendentes y llenas de humor.

‘El Madrazo’, la serie documental dirigida por David Navarro, suma otras dos nominaciones, a Mejor Guion y Podcast Narrativo. La producción reconstruye en primera persona el secuestro y la explotación sexual de una joven colombiana durante 22 meses en un prostíbulo de un polígono de Zaragoza.

Por su parte, ‘Esto no ha pasado’, producido por Newtral y conducido por el periodista y divulgador científico Mario Viciosa, es finalista a Mejor Podcast Conversacional. El formato combina periodismo científico, entrevistas, reconstrucciones narrativas y recursos propios de la ficción sonora para abordar casos reales y escenarios relacionados con la ciencia, la tecnología y el futuro.

La gala de los Premios Podcast Days se celebrará a partir de las 19.30 horas en el Palacio de la Prensa de Madrid y pondrá el broche final a la jornada.

Onda Cero Podcast, en la mesa de ficción sonora

La ficción sonora tendrá precisamente un protagonismo especial en esta edición de Podcast Days. José María Moix, director de Audio Digital y Nuevos Formatos de Atresmedia Radio, participará en una mesa redonda dedicada a este género.

El encuentro analizará los procesos creativos y de producción de la ficción en audio, así como las posibilidades que ofrece el medio para construir universos narrativos y experiencias inmersivas, en un momento de expansión y consolidación del género.

La participación de Moix, unida a las siete nominaciones obtenidas por las producciones de Onda Cero Podcast, refuerza la presencia de Atresmedia Radio en una de las principales citas profesionales del audio en español y refleja su apuesta por nuevos lenguajes sonoros, la innovación tecnológica y una producción de pódcast basada en la calidad narrativa y la vocación de entretenimiento.