Música electrónica, cine e interpretación se combinan en el nuevo espectáculo del grupo Zetak, 'Banax Arabacoa', que se celebrará los días 16, 22 y 23 de enero de 2027 en el Buesa Arena de Vitoria.

Alejado del exitoso Mitoaroa, el grupo de Pello Reparaz prepara un formato especial para que el público pueda vivir el espectáculo a pocos metros de los artistas. Se van a realizar unas adaptaciones técnicas, que van a permitir abrir la pista del Buesa Arena, solo para mayores de edad. Quienes tengan ya entrada en grada, tendrán prioridad para cambiarlas a pista.

El proyecto, que también subirá al escenario voces de todo el territorio alavés, articulará ocho historias del territorio. Comienza en una bolera tradicional de un pueblo de Álava. En la ficción, Pello Reparaz (el líder de Zetak) llega a Vitoria-Gasteiz para ofrecer un concierto, pero la fiesta ya ha comenzado. Las historias de las ocho personas que bailan en la bolera parten de una misma pregunta: ¿Qué hemos recibido de quienes nos precedieron y qué queremos dejar a quienes vendrán después?.

Las historias que comenzarán en la pantalla tendrán continuidad sobre el escenario del Buesa Arena a través de jóvenes intérpretes y de la música en directo de Zetak, con el objetivo de incorporar al espectáculo las voces de jóvenes de los pueblos y comarcas de Álava.

El título del espectáculo procede del manuscrito de Lazarraga del siglo XVI. El equipo creativo que ha reunido Zetak ha contado entre otros con Karmele Jaio, Maider Oleaga y Txabe Atxa.