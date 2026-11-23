Vitoria-Gasteiz adelanta la navidad y será el próximo jueves cuando, a partir de las 5:30 de la tarde, comience el evento de encendido de las luces de Navidad. Eso sí, el encendido propiamente será a las seis de la tarde.

La asociación Montes Solidarios será la encargada de encender la iluminación navideña. El acto de encendido tendrá un marcado carácter musical. Reunirá a más de 300 voces con la participación del Teatro Musical Artea y de los coros Izartza y Taupada Txiki. Además, como es tradicional, la celebración incluirá también el reparto gratuito de 700 raciones de chocolate caliente.

Por otra parte, el gabinete Etxebarria sigue trabajando para mejorar la iluminación y la ambientación navideña de la capital alavesa para “llenar las calles de vida, actividad y atractivo” durante estas fechas tan especiales e importantes para el comercio y la hostelería. En este sentido, como novedad, la plaza de España contará este año con un árbol de Navidad luminoso de 13 metros de altura que se sumará a las luces y velones instalados en fachadas, balcones y arcos.

A todo esto se sumará el regreso de la noria. Tras el éxito cosechado el pasado año, la atracción ha vuelto a instalarse en la plaza de la Virgen Blanca. Además, el Ayuntamiento impulsará nuevamente la instalación de un carrusel clásico para reforzar la ambientación festiva y la oferta de ocio familiar.