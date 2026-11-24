El miembro de ETA Jon Bienzobas, condenado por el asesinato de Tomás y Valiente, ha quedado en libertad tras cumplir su condena, ha informado la asociación de familiares de presos Etxerat y ha confirmado el Gobierno Vasco.

Entre las penas impuestas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. También fue condenado a otros 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en Getxo (Bizkaia), donde la víctima recibió varios disparos mientras desayunaba en una cafetería.

En junio de 2007 la Audiencia Nacional lo condenó a 186 años de cárcel por once delitos de asesinato frustrado cometidos al colocar un coche-bomba en Madrid en 1994 al paso de una furgoneta militar. El artefacto falló pero explotó cuando lo manipulaban los Tedax, con un saldo de 19 heridos y cuantiosos daños materiales.

La Audiencia Nacional lo volvió a condenar en julio de 2007 a otros 20 años de prisión como culpable de los delitos de depósito de armas y tenencia de explosivos.

Bienzobas fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia), junto con Francisco Segurola Mayoz y Mari Luz Perurena Pascual. Ingresó en la prisión de Fleury y fue juzgado posteriormente en Francia, cuyas autoridades lo condenaron a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin, donde un comando de ETA sustrajo ocho toneladas de explosivo.

El pasado mes de enero Bienzobas se benefició de la doctrina de acumulación de penas, y poco después, en abril, le fue concedido el tercer grado penitenciario, que la Fiscalía decidió no recurrir.

El ministerio público adoptó esta decisión teniendo en cuenta la "evolución del interno, los permisos de salida disfrutados y, especialmente, la cercanía del cumplimiento de la pena" de Bienzobas.

La Fiscalía entendió que el recluso se había mostrado "colaborador y receptivo con el análisis de factores de índole personal, social y familiar relacionados de manera directa o indirecta con su actividad delictiva".