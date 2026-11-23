El Departamento de Educación del Gobierno Vasco publicará este próximo martes la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de maestras y maestros, que contempla 1.374 plazas.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 22 de diciembre y las pruebas tendrán lugar el 18 de septiembre de 2027 en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La convocatoria contempla 1.374 plazas, de las cuales 1.277 corresponden al turno libre y 97 están reservadas para personas con discapacidad.

Las plazas se distribuyen entre siete especialidades del cuerpo de Maestras y Maestros: Educación Infantil (342), Primaria (597), Inglés (90), Educación Física (50), Música (50), Educación Especial y Pedagogía Terapéutica (203), Educación Especial y Audición y Lenguaje (42).

La información relativa a la convocatoria, los requisitos de participación y el procedimiento de inscripción estará disponible en las bases, publicadas en euskadi.eus.

Nuevas convocatorias

El Departamento de Educación continuará desarrollando este ciclo de OPE durante los próximos ejercicios, con nuevos procesos dirigidos a los distintos colectivos profesionales que integran la educación pública vasca.

Por una parte, en el último trimestre de 2027, se convocará el proceso de las categorías del colectivo de Educación Especial, con el objetivo de que las pruebas puedan celebrarse a primeros de 2028.

Por otra, entre finales de 2027 y comienzos de 2028, se pondrán en marcha los procesos dirigidos a los cuerpos de personal docente de Educación Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Formación Profesional y enseñanzas artísticas, con los exámenes para septiembre de 2028

A este calendario se añade la Oferta de Empleo Público de 2026, presentada la semana pasada en el Consejo de Gobierno, que incluye otras 856 plazas para Educación.

Con esta previsión, el Gobierno Vasco completará durante la actual legislatura un ciclo de OPE dirigido a todos los colectivos profesionales que integran la educación pública vasca, y así se dará continuidad a los procesos de incorporación de personal estable a las plantillas de los centros públicos.