Emakunde y Gobierno vasco han compartido una declaración institucional para mostrar 'nuestra más firme repulsa ante todas las expresiones de violencia machista contra las mujeres'. Además de mostrar su compromiso, se rechaza que puedan existir posiciones neutrales y se invita a tener 'una actitud activa y de implicación '.

'La violencia machista está presente también en los gestos cotidianos, y que es necesario desnaturalizarlos y visibilizarlos como lo que son: violencia machista contra las mujeres. Y para ello necesitamos la implicación de toda la sociedad. No podemos ser espectadores de lo que ocurre, sino que debemos sentir el problema de la violencia machista como propio y ser conscientes de que podemos contribuir a su prevención o prestar nuestro apoyo y atención a una mujer que la sufre'.

El Ararteko ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la que subraya la necesidad de mantener "una respuesta pública firme" ante cualquier discurso que pueda "justificar o atenuar" la gravedad de las agresiones machistas. Además, pone de manifiesto la importancia de promover una respuesta "más eficaz" ante la falta de vivienda, sobre la que indica que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la autonomía y la recuperación de las mujeres víctimas de violencia machista.

En el texto aprobado por la Diputación Foral de Álava se recoge que hablamos de algo que 'interpela directamente al conjunto de la sociedad: el lugar que ocupamos frente a la violencia machista. Porque esta violencia no sucede al margen de la comunidad. Se produce en nuestras calles, centros educativos, espacios de trabajo, entornos digitales, grupos de amistad, ámbitos familiares, etc. Está más presente de lo que, en ocasiones, reconocemos'.

Bilbao se sumará al Día Internacional contra la violencia a las mujeres con un acto en el teatro Arriaga. Contará con una propuesta artística protagonizada por dos mujeres dantzaris, con música creada a partir de una adaptación del tradicional Agurra realizada por Xabier Aburruzaga.