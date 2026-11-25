La ampliación en un 50% de la potencia eléctrica en Euskadi requerirá de casi 1.300 millones de inversiones en redes y se estima que se tendrán que movilizar 18.000 empleos hasta 2030.

Estos datos han sido dados a conocer momentos antes de que el Gobierno Vasco, las diputaciones forales, i-DE Iberdrola y Red Eléctrica hayan puesto en marcha en Bilbao la "Mesa para la Nueva Red Eléctrica de Euskadi" con el objetivo de agilizar las actuaciones de aumento del 50% de la potencia de la red eléctrica vasca, que supone un incremento de hasta 6.000 MW en Euskadi.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, el delegado de Red Eléctrica en Euskadi, Antonio González Urquijo; y el director de la región Norte de i-DE, Javier Arriola, han explicado algunos de los objetivos de esta Mesa.

Con el objetivo de conseguir esa potencia adicional del 50% incluida en la Planificación de la Red de Transporte Horizonte 2030 aprobada en el consejo de ministros, se actuará en casi todas de subestaciones existentes, con más de 20 actuaciones, y se crearán 10 parques de subestaciones.

El consejero de Industria, que ha calificado de "hito" haber logrado esa ampliación de la potencia, ha precisado que hay dos palancas para acelerar las inversiones en las nuevas redes eléctricas de Euskadi, por un lado, reducir los plazos de aprobación -de 24 a seis meses- mediante la Autopista Regulatoria que está en tramitación en el Parlamento vasco y, en segundo lugar, atraer y formar nuevo talento especializado en redes.

En concreto, Iberdrola estima que, solamente en la red de distribución, se tendrán que movilizar 18.000 empleos a lo largo de la cadena de valor durante la ejecución de las actuaciones en Euskadi de 2027 a 2030.

La mesa constituida coordinará y pondrá en marcha un calendario de inversiones prioritarias en la red eléctrica. El consejero de Industria ha indicado que se estiman unas inversiones de casi 1.300 millones en redes para lograr aumentar la potencia en ese 50%.

De esa cifra, según ha precisado el delegado de Red Eléctrica en Euskadi, Antonio González Urquijo, hay una parte de inversión que viene aprobada por el Gobierno central y que sería en Euskadi de unos 370 millones aproximadamente.

Por su parte, el director de la región Norte de i-DE, distribuidora de Iberdrola, Javier Arriola, ha destacado que la compañía va a invertir alrededor de 900 millones de euros en el periodo 2027-2030 en el refuerzo y digitalización de la red eléctrica de distribución de Euskadi, "para ampliar la capacidad de conexión y acompañar y facilitar la electrificación y el crecimiento industrial del territorio".