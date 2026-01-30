VW Navarra podría iniciar un ERE de extinción en caso de tener que hacer indefinidos a 93 trabajadores eventuales

Volkswagen Navarra ha informado este viernes al comité de empresa de que hacer efectivo el requerimiento de la Inspección de Trabajo por el que tendría que hacer indefinidos a 93 trabajadores temporales "provocaría un desequilibrio en la plantilla fija, superando las necesidades actuales, lo que podría obligarle a iniciar un proceso de ERE de extinción", según han explicado desde el sindicato UGT. El sindicato ha destacado que "estamos ante un momento especialmente impactante". "Esta medida es un ejemplo más de la situación que atraviesa la plantilla y la afrontaremos, como siempre hemos hecho, desde la responsabilidad y el compromiso sindical", ha afirmado

Producción vehículos

En la reunión mantenida, la dirección ha confirmado el aumento de la producción en 5.800 coches más, "lo que implica una modificación de los calendarios previstos para 2026". Unos calendarios que no se han entregado "en su totalidad" sino en un "60%" debido a "cambios de última hora derivados de este aumento de producción". UGT ha exigido una compensación para la plantilla por "el incumplimiento de los plazos establecidos". Ante este aumento de la producción, UGT y CCOO han presentado a la empresa una propuesta de acuerdo por el cual se reducen los días de ERTE, se acuerda una compensación de dos días de disfrute individual para toda la plantilla y se establece una penalización por no entregar los calendarios individuales "en el plazo previsto", este 30 de enero.

Empleo planta

En cuanto al empleo, ambos sindicatos piden que se presenten "los volúmenes previstos y necesarios de contratación para el apoyo al lanzamiento, iniciando el proceso con carácter inmediato". Igualmente, han demandado la reactivación del contrato relevo manufacturero "en las mismas condiciones que se venía aplicando" y que se ofrezca a los trabajadores eventuales "todo el apoyo, la información y el acompañamiento necesarios, dadas las experiencias vividas". En relación con la compensación, la empresa "se ha mostrado de acuerdo, pero quedando pendiente su concreción en una próxima reunión", explican desde UGT. Respecto a la reactivación del contrato relevo, la empresa ha trasladado que esta modalidad "influye en la confección de los puestos fijos" y que está "totalmente vinculada" al requerimiento de la Inspección de Trabajo.