María Torres, nombrada nueva directora de Obras Públicas dos meses después de la destitución de Pedro López Vera

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy el nombramiento de María Torres Pérez (1978), natural de Pontevedra, como nueva directora general de Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial. Torres sustituye en el cargo Pedro López, que fue cesado el pasado 2 de diciembre tras el reparo suspensivo del director general de Intervención al modificado de la obra de los túneles de Belate, que suponía un sobrecoste de 8,5 millones de euros. La nueva directora general es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos desde el año 2002 y desempeña su actividad profesional en el Departamento de Cohesión Territorial desde marzo de 2023. Hasta ahora, ha formado parte del equipo técnico del Servicio de Proyectos y Obras, realizando labores de dirección de obra en diversos proyectos.

Nombramiento dos meses después

El nombramiento ha llegado dos meses y dos días después del cese de Pedro López Vera como director general de Obras Públicas por los sobrecostes de Belate. El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha señalado, sobre el tiempo que se ha tomado el Gobierno para esta designación, que "estamos hablando de una Dirección General muy sensible, queríamos buscar el mejor perfil posible y a los hechos me remito con el perfil -de la nueva directora general-". En cuanto a la nueva responsable de Obras Públicas el consejero portavoz ha indicado que "estamos hablando de una persona con una acreditada solvencia, experiencia y capacidad para acometer los retos como comunidad. Cuando hay que tomar una decisión de esas dimensiones y de esas características, a veces exige un tiempo, más del que nos hubiera gustado a nosotros, pero al final tenemos una persona más que adecuada y más que capacitada para ello".

Experiencia profesional

La nueva directora general suma 23 años de experiencia profesional en el sector de la construcción, ejerciendo responsabilidades tanto de jefa de obra como jefa de Oficina Técnica y de Estudios en Galicia,La Rioja y Navarra. Su experiencia profesional se ha desarrollado tanto en la empresa privada como en el sector público. El Ejecutivo foral ha explicado que Torres "asume la responsabilidad para liderar proyectos estratégicos para Navarra, entre otros, la construcción de relevantes infraestructuras como el desdoblamiento de la N-121-A en una vía 2+1, el desarrollo de los túneles de Belate y Almándoz, la ejecución de la variante ferroviaria entre los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien, la supervisión de la conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras de Navarra, y el inicio de los trabajos de la A-15, que conectará la Comunidad foral con Madrid".