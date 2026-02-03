El exconsejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, dice que Cerdán iba a reuniones sobre obra pública por su posición en el PSOE

Hoy se ha retomado la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra con la comparecencia del exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra. Bernardo Ciriza, que en la actualidad es presidente del PSN, ha señalado que invitaba aSantos Cerdán a las reuniones con el Ministerio sobre obras públicas por su "posición de referencia en el PSOE", donde ostentaba "la Secretaría de Organización y era diputado por Navarra". Foro donde ha explicado que "no preparaba" las reuniones con Cerdán y que le contaba lo mismo que a los grupos parlamentarios forales.

Tenso interrogatorio

Ha comenzado con un intenso interrogatorio del parlamentario de UPN, Javier Esparza, con el que Ciriza ha tenido algunos enfrentamientos verbales hasta el punto de que la presidenta de la comisión, Irati Jiménez, ha tenido que llamar la atención a ambos en varias ocasiones. Muchas de las preguntas han sido acerca del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán. Ciriza, que era el consejero cuando se licitaron los túneles de Belate, ha reconocido que Cerdán estuvo presente en algunas reuniones sobre contratación de obra pública en Navarra: "A mí el señor Cerdán no me dijo absolutamente nada de la consejería, nunca. Yo con Cerdán, de la consejería, no he hablado nunca. El señor Cerdán ocupaba una posición de referencia, entonces, dentro del PSOE, como diputado por Navarra y como secretario de Organización del PSN y después como secretario de Organización del PSOE". Ciriza ha replicado a Esparza, que ha advertido al ex consejero de Cohesión Territorial que con su actitud "permitió que la trama estuviera perfectamente informada", que "entonces no sabíamos" lo que se conoce ahora y le ha acusado de "tergiversar".

Adjudicaciones Servinabar

Tras el interrogatorio de Esparza se ha relajado el ambiente con las preguntas del parlamentario socialista, Javier Lecumberri. Ciriza ha repetido varias veces que durante su consejería "nunca se adjudicó una obra a Servinabar" y en el turno de Adolfo Araiz, de EH Bildu, se ha vuelto a cuestionar sobre la relación con Cerdán. Sobre las obras de duplicación de los túneles de Belate, la ha descrito como "excepcional por la magnitud de la obra", ha negado que a él le llegasen "los rumores que decían que se iba a adjudicar a la UTE de Acciona, Servinabar y Osés!

Nuevas citaciones

La comisión ha citado a comparecer a Eduardo Montes, un responsable de Acciona en la zona norte, y que, según Osés Construcciones, fue la persona que propuso formalmente realizar la UTE Acciona-Servinabar-Osés para la construcción del túnel de Belate. Por el contrario, se han rechazado las solicitudes de Vox para que comparecieran en la comisión de investigación la pareja del exvicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz, que trabajó en Servinabar, y la pareja del vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, que trabajó en la empresa pública Nasuvinsa.