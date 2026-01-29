Un informe de Policía Foral recoge que dos tercios de los delitos en Navarra son cometidos por personas extranjeras

Un informe de la Policía Foral revela que en Navarra han descendido en 2025 los delitossobre las personas, los delitos patrimoniales y contra la libertad sexual. Los detenidos por este último delito bajan un 35% respecto al año anterior. Dos tercios de los delitos en la Comunidad Foral son cometidos por personas extranjeras. El informe incide en que se observa un aumento significativo de detenidos extranjeros, particularmente de países como Marruecos, aunque también de Argelia, Rumanía, Colombia y Perú. Hay una tendencia a la disminución de los detenidos de origen nacional, si bien España sigue siendo el país con mayor cantidad de detenidos (199), un 15% menos respecto a 2024.

Delitos contra libertad sexual

De los 54 detenidos por delitos contra la libertad sexual, 34 eran extranjeros y 20 españoles. Una tendencia que también se observa en las tentativas de homicidio, en los hurtos o en los delitos contra el patrimonio. Otra de las conclusiones de este documento es que la carga delictiva se concentra principalmente en los núcleos urbanos. Pamplona sigue a la cabeza del número de detenciones, con 360, nueve más que el año anterior , si bien Tafalla y Elizondo son las localidades donde se ha experimentado un mayor crecimiento donde casi se han triplicado. En el lado contrario está Tudela, con 110 detenciones, y una rebaja de cerca del 40%

Delitos contra el patrimonio

En cuanto a los delitos contra el patrimonio son los robos con violencia los que más aumentan, seguidos de los robos con fuerza, los robos en el interior de las viviendas, los hurtos o las sustracción de vehículos o en el interior de vehículos,