Un navarro en el I Mundial de Esquí Freeride

Un navarro que vive en Canadá y que competirá en Andorra en el Primer Campeonato del Mundo de Esquí Freeride que organiza la Federación Internacional de Esquí. Ese es el enunciado de la aventura deportiva que va a llevar a Jokin Ruiz de Larramendi a participar en el Mundial de la modalidad.

Jokin cuenta en esta entrevista en Radioestadio Navarra con Javier Saralegui su vida en Canadá, donde fue "en principio para un año" con su pareja Jone. De esto hace ya 13. Ambos son profesores de esquí en una localidad de la costa oeste, a dos horas de Vancouver, y también practican el esquí. Y muy bien, ya que Jokin se ha ganado el derecho a participar en el Mundial más allá de la selección española, que es reducida en su composición. Arropados, eso sí, por la Federación Española, otros compatriotas y él irán también a Andorra entre el 1 y el 6 de febrero para estrenar la primera clasificación mundial de la especialidad.

Ruiz de Larramendi explica el sistema de competición, las normas de la modalidad, en qué consiste el freeride en su versión competitiva y cómo y cuándo elegirá la vía en la que hará el único descenso que dará la clasificación final del Mundial. Si todo sale bien en la organización es posible que el Freeride sea olímpico en los Juegos de Invierno de 2030, de ahí la relevancia de este primer campeonato del mundo.