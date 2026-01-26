Industrias Lotu: 8 tornillos por segundo, mil millones al año.

Su lema es "Fijamos lo que importa". Industrias Lotu, ubicada en el polígono industrial de Landaben, celebra este 2026 su 75 aniversario. Dedicada a la fabricación y comercialización de tornillería y elementos de fijación, dicen de sí mismos que venden confianza.

La historia de esta compañía se remonta a 1951, cuando Juan Berasategui Tellería fundó en el pamplonés barrio de San Jorge esta empresa. Entre sus muchos hitos destacan varios como, por ejemplo, ser en 1996 el primer fabricante español de elementos de fijación en producir bajo la norma ISO 9000. Su constante inversión en producción y gestión les han ayudado a posicionarse en la vanguardia del sector y a perdurar durante 75 años.

En La Brújula de la Economía Javier Álvarez, gerente de la empresa, nos explica la tecnología que hay detrás de un tornillo y las cifras más destacadas de la empresa: tienen 20.000 referencias de producto y fabrican 8 tornillos por segundo... y mil millones al año.