La directora de Construcciones Osés afirma que Acciona propuso que Servinabar formase parte de la UTE de Belate

En la comisión de investigación del Parlamento sobre adjudicaciones de obra pública en Navarra ha comparecido Noemí Osés, directora corporativa de Construcciones Osés, el tercer socio de la UTE con Servinabar y Acciona, adjudicataria de la obra de los túneles de Belate. Osés ha respondido a todas las preguntas que se le han formulado. En el primer interrogatorio, el parlamentario de UPN, Javier Esparza, le ha preguntado por el papel de Servinabar en la UTE en la que la empresa de Antxon Alonso tenía el 15%: y ha expuesto que la obra se podía haber realizado sin Servinabar.

UCO

Esparza ha insistido en los motivos por los que Construcciones Osés aceptó la presencia de Servinabar en la UTE y le ha preguntado directamente por el el 2% que según la UCO era el porcentaje que se llevaba Servinabar en las adjudicaciones logradas por Acciona, afirmando que "no, no, radicalmente". La directora corporativa de Construcciones Osés ha manifestado que no conocía a Santos Cerdán y que la UCO no les ha pedido documentación sobre esta UTE. Sí ha confirmado que pagaron 900 euros a Servinabar por salir de la UTE por lo que la empresa de Antxon Alonso ha perdido dinero con esta obra ya que aportó 6.000 euros iniciales en la composición de la UTE y otra cantidad de dinero más adelante que no ha sabido cuantificar.

Obra en riesgo

Noemí Osés ha reconocido que la obra estuvo en riesgo pero que continuará ejecutándose: "Lo que puso en riesgo fue la no aprobación del modificado, pero la obra va a continuar", añadiendo que "la situación actual es que ya hemos cobrado lo que han considerado, que no estamos de acuerdo, que lo vamos a impugnar. Llevamos 2,1 kilómetros, nos quedan unos 600 metros para calar".

Próximas comparecencias

La comisión de investigación se retomará la próxima semana con las comparecencias del exconsejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza y del exdirector general de Obras Públicas, Pedro López Vera, cesado en diciembre y que de momento no tiene sustituto.