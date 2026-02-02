Osasuna empata con buen juego

Osasuna empató a dos goles el sábado contra el Villarreal, pero el punto sumado dejó un sabor de boca agridulce. Se adelantó el Villarreal, sí, pero Osasuna remontó el marcador gracias a su buen juego y las ocasiones creadas. Enrique Maya, Miguel Ezcurdia, Amaya Zarranz y Nacho Lassa analizan el partido y el devenir de Osasuna en un tramo de la temporada en que la mejoría es evidente y se está traduciendo en puntos.

El cambio de juego del equipo, las variaciones tácticas que ofrecen los jugadores de ataque, el mercado de invierno con dos llegadas y Becker en la rampa de salida, y el intento del club de ampliar el aforo del Sadar son algunos de los temas que abordan los contertulios de este "Caliente Caliente".