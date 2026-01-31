Osasuna consigue un empate que sabe a poco

El equipo de Lisci comenzó el partido llegando con peligro. Primero fue Budimir con dos remates desviados y después Rubén García, cuyo disparo salió fuera tras tocar en un defensa. El Villarreal también tuvo sus ocasiones pero sin crear mucho peligro. Víctor también tuvo un remate de cabeza que puso el "uy" en la grada.

En el minuto 15 el colegiado señaló un penalty más que discutible en una entrada de Javi Galán a Pepe y Gerard puso el 0-1 en el marcador. Tres minutos después Osasuna dio la réplica y, en una falta botada por Rubén García, Víctor empató el partido con un gran remate de cabeza. El propio Víctor Muñoz tuvo una buena ocasión en un disparo que detuvo el guardameta Júnior R.. El Villarreal también tuvo algunas ocasiones y Sergio Herrera se lució en un par de ocasiones de los visitantes.

Víctor Muñoz tuvo esta buena ocasión pero su dispro lo detuvo Júnior R. | Osasuna

En el añadido del primer tiempo, tras un buen centro de Moncayola desde la derecha, Ante Budimir marcó el 2-1 con cabezazo espectacular; el croata sigue haciendo historia en Pamplona.

En la reanudación Osasuna no bajó la intensidad y tuvo algunas buenas llegadas de Víctor y Raúl Moro, que debutó con el equipo rojillo y tuvo algunos destellos de calidad, aunque quizá acusó los nervios de su debut. Hubo momentos en los que Osasuna pasó apuros ante en juego de los amarillos y en el minuto 62 Lisci dio entrada a Aimar Oroz por Raúl Moro para intentar controlar el ritmo del juego.

En el minuto 69 Gerard Moreno empató el partido con un potente cabezazo. Lo intentó Osasuna pero se tuvo que conformar con un punto que sabe a poco.