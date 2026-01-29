Dani Santigosa: "Hemos encontrado un buen juego y hemos cogido las ideas del míster"

El Club Deportivo Tudelano está haciendo una gran campaña esta temporada en 2ª RFEF. Después de pasar apuros el año pasado consiguiendo la salvación matemática en la última jornada, este curso todo es radicalmente distinto. Con Héctor Urquía en el banquillo y una plantilla casi totalmente renovada, el equipo ha ganado 11 partidos y empatado 4 en 20 jornadas, con solo 5 derrotas.

El capitán del equipo, Dani Santigosa, explica en Radioestadio Navarra algunas de las claves del éxito. La fundamental, que la plantilla ha captado a la perfección la idea de juego del cuerpo técnico y la comparte, disfrutando sobre el césped con un juego ofensivo y creativo, con mucha posesión de balón. A partir de ahí todo está viniendo rodado, con buenos futbolistas que hacen buen vestuario y con una buena combinación de querer competir y querer tener el balón.

Además, cuentan con un jugador en estado de gracia con el gol, Íñigo Alayeto, que lleva 13 conseguidos hasta el momento. Junto a eso, la afición ha vuelto al Ciudad de Tudela y está contribuyendo con su apoyo a crear un ambiente positivo que lleva en volandas a los futbolistas. Dani Santigosa nos cuenta estas y otras facetas de la temporada en esta entrevista.