El Ayuntamiento de Pamplona construirá un centenar de viviendas de alquiler social para jóvenes en Etxabakoitz Norte

El Ayuntamiento de Pamplona va a tramitar un Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) en Etxabakoitz Norte para que se puedan construir un centenar de viviendas de alquiler asequible destinadas especialmente a la emancipación juvenil.

Las viviendas se edificarán en dos parcelas, actualmente en desuso, ubicadas en la parte central de la calle Remiro de Goñi, junto a una zona verde dentro del bulevar, que se conservará.

La operación se articulará a través de una concesión administrativa de las parcelas por un periodo de 75 años, cesión que estará destinada, mediante concurso, a entidades sin ánimo de lucro que financiaran la construcción de las viviendas y su mantenimiento y gestionaran los alquileres. Pasado ese periodo, tanto la parcela como los edificios revertirán, de nuevo, a titularidad municipal.

Los nuevos edificios podrán contar con hasta 100 viviendas asequibles, en régimen de alquiler, de entre 450 y 600 euros, para pisos de unos 70 metros cuadrados. El inmueble compartirá características con las edificaciones del entorno, ya que tendrá la misma altura y estética.

La iniciativa la han presentado este viernes el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, y la gerente de la Gerencia de Urbanismo, Pilar Pardo.

"Se trata de ampliar la oferta de vivienda para que la juventud del barrio y del resto de Pamplona puedan independizarse a unos precios asequibles tratando, además, de impactar a la baja en el precio del mercado de alquiler libre", ha explicado Abaurrea. Además, se prevé que los locales de la planta baja puedan albergar servicios para las personas residentes en el edificio, como lavandería, gimnasio o sala multiusos, pero deberán estar abiertos al barrio.

Las viviendas se adjudicarán mayoritariamente por sorteo entre aquellas personas que se encuentren previamente inscritas en el Censo de solicitantes de vivienda protegida de Gobierno de Navarra, con empadronamiento en Pamplona de al menos 2 años de antigüedad.

Plan de vivienda asequible

El proyecto se sitúa en el contexto del Plan Municipal de Vivienda Asequible y la tramitación del PEAU "permite la adecuación del planeamiento urbanístico para que las edificaciones tengan unas características similares a las edificaciones del entorno".

Una vez aprobado el PEAU, se llevará a cabo un procedimiento de concesión pública para la construcción y gestión del futuro edificio. Este proceso tendrá una duración aproximada de un año y, una vez adjudicada la concesión, la construcción podría comenzar entre 6 y 12 meses después.

Desde su aprobación en febrero de 2024, el Plan de Vivienda Asequible acumula ocho promociones (esta sería la octava) que, en su conjunto, suponen el planeamiento y la construcción en Pamplona de 1.100 viviendas en los próximos años.

De estas, 550 serán viviendas de protección oficial y 400 de alquiler asequible, 260 de ellas reservadas para emancipación de jóvenes empadronados en la ciudad. Estos datos implican que el 83,3% de las viviendas puestas en marcha en los dos últimos años serán de precios asequibles.

A la promoción presentada este viernes en Etxabakoitz Norte (100 viviendas para emancipación juvenil), habría que sumar otras seis: el PSIS de la UPNA, que prevé 250 viviendas de las que, al menos, 125 serán VPO; el convenio con Gobierno de Navarra para la construcción en parcelas dotacionales municipales en Milagrosa y Azpilagaña de 280 viviendas en alquiler asequible, de las que 160 se destinarán para jóvenes empadronados en la Ciudad; el rescate y desbloqueo de las dos parcelas que completan el paseo de Anelier, en la Rochapea, con previsión de 170 viviendas protegidas; en el Casco antiguo se están impulsando 138 viviendas de las que, por primera vez, 100 serán vivienda protegida.

A estas actuaciones habría que sumarles otras dos de rescate de parcelas comerciales no desarrolladas para destinarlas a vivienda protegida: la parcela junto al Sadar (hoy un solar desierto) donde se prevén aproximadamente 85 viviendas protegidas, y en Buztintxuri, en el solar contiguo a Mercadona, donde se han planificado 80 viviendas protegidas.

Además de esto, están otras dos actuaciones relacionadas con el Plan de Vivienda Asequible: las 5.000 viviendas a medio plazo en Donapea, de las que 2.500 serán protegidas, y el fomento de la vivienda colaborativa en cuatro parcelas municipales en el paseo de los Alemanes en Txantrea; Santo Andía 2 y Mayor 14 en Casco Antiguo; y Ferrocarril 2 en Buztintxuri. A todo ello se une la reciente presentación de la Ordenanza de Vivienda e Inclusión Social.