Osasuna gana otra vez fuera de casa

Segunda victoria consecutiva de Osasuna fuera de casa; tercera en cuatro partidos y cuarta en siete encuentros. Esas son las nuevas cifras de Osasuna desde que empató in extremis en Mallorca, junto con otra: dos derrotas en las últimas diez jornadas de liga.

Y otra vez se ganó por la fe que el equipo tiene en sí mismo: se adelantó Osasuna con gol de Budimir en la primera y única ocasión de la primera parte cuando el Celta había tenido cuatro antes; empató Borja Iglesias de penalti en una acción surrealista con el colegiado primer ratificando su decisión y después yendo a la pantalla del VAR para revisarla. Decidió Munuera Martínez que el pisotón previo sobre Rubén García no era falta y sancionó la mano clara de Catena posterior.

Y ahí, en un campo condicionado por la cantidad de lluvia caída, Osasuna quiso ir a por la victoria, y la consiguió con un gol de categoría de Raúl García de Haro, que ganó la partida a Marcos Alonso metiendo la parte izquierda del cuerpo para ganar la posesión y rematando con la pierna derecha para lograr el 1-2.

Aún hubo que superar quince minutos de sufrimiento y asedio local para lograr el triunfo que deja a Osasuna con 29 puntos en la clasificación y la moral in crescendo, como su juego.