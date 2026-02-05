Alessio Lisci: "Ha habido ofertas por más jugadores de Osasuna de lo que se ha dicho"

En la previa del partido contra el Celta de Vigo el entrenador de Osasuna Alessio Lisci ha desvelado que en el mercado de invierno ha habido ofertas por más jugadores de las que se han conocido públicamente, es decir, Boyomo o Lucas Torró. Ha sido cuando valoraba cómo ha ido el mercado de invierno para el club rojillo. El técnico ha destacado que es igual de importante los refuerzos que ha hecho Osasuna con las llegadas de Javi Galán y Raúl Moro que haber podido evitar las salidas a mitad de temporada de jugadores importantes, que por otro lado "se querían quedar en el club", ha afirmado el entrenador.

"El club se ha hecho fuerte y eso no siempre se puede", ha continuado el técnico, reconociendo que la postura de la dirección deportiva y Junta Directiva ha sido clara: se remitió a los clubes interesados a la cláusula de rescisión íntegra de aquellos futbolistas por los que mostraban interés.

En otro orden de cosas Lisci ha valorado el buen desempeño de Sheraldo Becker, que salió cedido con opción de compra el último día al Mainz 05 alemán. El entrenador ha reconocido que el último mes ya no jugó minutos porque él quería salir del club, y en esa situación el técnico priorizó otros jugadores con los que sí va a contar hasta final de temporada.

Además, Lisci se ha referido a las virtudes del Celta y de Osasuna en el momento en que ambos van a enfrentarse, en el caso de los rojillos valorando las alternativas de que dispone al no poder contar con Lucas Torró por sanción y Jon Moncayola por enfermedad.