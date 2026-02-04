Luis Sabalza: "Nosotros creíamos en el entrenador y los jugadores creían en él"

Luis Sabalza ha desvelado una vez pasada la etapa delicada de Osasuna en esta temporada que no solo la junta directiva mantuvo la confianza en Alessio Lisci, sino que los jugadores "y esto es importante, creían en el entrenador", ha dicho.

El Presidente del Club Atlético Osasuna ha compartido su impresión de cómo va el equipo, inmerso en una racha positiva de juego y puntos, ha valorado el mercado de invierno que ha realizado el club merced a tener disponible una cantidad importante de masa salarial, y se ha pronunciado sobre el proyecto de ampliación del estadio del Sadar en algo más de mil localidades, proyecto ya presentado al Gobierno de Navarra. Sabalza comenta cómo están las gestiones con Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona y sus sensaciones al respecto.

También ha valorado la próxima visita al Sadar del Real Madrid, recordando que Osasuna consiguió un empate la pasada temporada en su estadio contra el equipo ahora entrenado por Álvaro Arbeloa.