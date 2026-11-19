Terminada la temporada de la pelota aficionada con la disputa del Mundial, el Presidente de la Federación Española, el navarro Javier Conde, hace balance de cómo fue la competición y de cómo es el trabajo en la entidad, toda vez que ya hace dos años de su elección como Presidente.

En Radioestadio Navarra Javier Conde repasa cómo se desarrolló el Campeonato del Mundo de Argentina y Uruguay, el papel de España en el Mundial, los medios que la Federación aporta a los pelotaris y el trabajo de la dirección deportiva para ayudar a los deportistas. Conde explica también las condiciones en las que participó Euskadi en el Mundial de Pelota, quién tomó la decisión de los criterios al respecto y sobre la relación actual entre los dirigentes de la Federación Española y los de la FIPV, Federación Internacional, que han mejorado en los últimos tiempos.