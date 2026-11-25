El comercio del Casco Antiguo de Pamplona necesita algo más que buenas palabras: necesita que los ciudadanos apuesten por él con sus compras. Esta es una de las principales reflexiones que ha dejado el programa especial de Onda Cero Pamplona, en colaboración con la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra, dedicado a analizar la situación y el futuro del comercio de proximidad.

Carlos Albillo, gerente de la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios del Casco Antiguo, ha recordado los cambios que han marcado las últimas décadas, desde la implantación de grandes superficies comerciales hasta la expansión de la venta online. Frente a ello, defiende la capacidad de adaptación de los pequeños establecimientos y reclama un mayor compromiso institucional y ciudadano.

En el programa han participado también comerciantes que representan distintas generaciones y modelos de negocio. Mieke, de Vinoteca Damaxen, ha explicado su apuesta por el comercio especializado y la atención personal en la calle San Miguel. Sara Cale, de Calzados La Infantil, ha destacado el valor de mantener un establecimiento fundado en 1902 e incorporar propuestas como el calzado respetuoso o barefoot.

También ha intervenido Joaquín Donézar, sexta generación al frente de la Confitería-Cerería Donézar, un negocio familiar que abrió sus puertas en 1853 y que conserva dos oficios tradicionales prácticamente desaparecidos.

Los participantes han coincidido en que el comercio aporta identidad, diversidad y vida a las calles, además de generar relaciones personales que van más allá de la compra. Entre las preocupaciones del sector figuran el equilibrio entre comercio y hostelería, la accesibilidad y los cambios previstos en el transporte público tras las obras del paseo de Sarasate.

La conclusión compartida es clara: mantener vivo el Casco Antiguo es una tarea colectiva y cada decisión de compra cuenta.