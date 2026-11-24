La rutina de trabajo de Jagoba Arrasate con los medios de comunicación es amplia pero siempre está relacionada a los partidos, con una conferencia de prensa previa al encuentro del fin de semana y otra posterior nada más terminar el partido. Jagoba es una persona reflexiva. Le gusta contar las interioridades de su trabajo y del fútbol y compartir sus vivencias. Así logra acercar la figura del entrenador al aficionado y darle una naturalidad que ya se ha perdido en el mundo del fútbol.

Por eso no le importa reconocer que ha vuelto algo distinto a Osasuna. Más cauteloso seguramente entre otras cosas porque está viviendo una situación nueva en su carrera profesional como es relevar a otro entrenador con la temporada empezada, y no quiere decir nada que se pueda interpretar como una crítica al cuerpo técnico anterior. Pero quizá también, y se refiere a ello con naturalidad, por las experiencias vividas estos dos años y medio lejos de Navarra, entrenando en Mallorca, donde reconoce que vivió la situación más difícil que ha tenido que gestionar en su carrera deportiva: tener que decidir no contar en los partidos con un jugador, Dani Rodríguez, que era un estandarte del mallorquinismo. Jagoba explica en esta entrevista en Radioestadio Navarra qué le hizo daño y por qué, y cómo vivió el proceso de decisiones que tuvo que tomar al respecto. "Sigo siendo el mismo pero tengo más experiencias, más heridas... (ríe) y de eso he aprendido también. Nos va a venir bien".

Él también ha pensado que su regreso y segunda etapa en Osasuna ha llegado un poco pronto. No en cuanto a tiempo, porque en dos años y medio pasan muchas cosas, pero sí entiende que pueden reactivarse algunas críticas si el equipo entra en una mala dinámica, cosa que suele suceder todos los años esté quien esté en el banquillo. Empatiza con Vicente Moreno porque no era fácil sucederle en el banquillo de Osasuna tras seis años de una primera etapa inolvidable, pero no le gusta eso de "los viudos de Jagoba", como se denomina de manera cariñosa a aquellos aficionados que han añorado permanentemente al técnico de Berriatua mientras no ha estado en Pamplona. "No me gusta el término porque hay vida después de Jagoba, como después de los jugadores míticos que han estado aquí. De hecho al año siguiente Osasuna estuvo a un gol de meterse en Europa", asevera.

Jagoba Arrasate lleva 537 partidos dirigiendo en la elite del fútbol entre primera y segunda división, y la mitad de ellos han sido con Osasuna. Comparte la sensación de que el tiempo ha pasado volando y a la vez es mucho tiempo el que ha pasado aquí, pero lo ve una buena señal. Agradece que Cata vinculara su futuro personal al de Jagoba, y asegura que "Cata merece disfrutar del cargo" de director deportivo después de haber sido durante una larga etapa el secretario técnico por detrás de Braulio Vázquez, con quien Jagoba sigue manteniendo una excelente relación.

El entrenador rojillo explica también por qué han empezado a formar parte de su cuerpo técnico Ramón Alturo, que estaba de analista con Vicente Moreno y ya había trabajado en Osasuna, y de Darko Brasanac, "uno de los pocos jugadores que me cuestionaba cosas durante el día a día, cosa que me gusta", afirma, "se lo comenté hace unos meses y a él le hace 'tilín'. Después se da la oportunidad de venir a Osasuna. En el vestuario le conocen, cuando entra ahí saben que es un tío super exigente consigo mismo, super ambicioso, muy profesional".

La charla vira hacia la especial visión de juego que tienen los centrocampistas como Alkiza, Íñigo Pérez o Darko, y el papel de mediocentro creativo que ha empezado a hacer Moi Gómez en esta etapa. "Me cuesta hablar de la anterior etapa pero tengo ojos, Moi lo estaba haciendo ya bien con Ramis y el otro día lo veíamos ahí de ancla y lo hizo muy bien, sobre todo los primeros minutos fueron muy buenos".

A Jagoba le gusta lo que va viendo en el que otra vez es su Osasuna: "Tenemos que mejorar. Creo que en cinco partidos no hemos hecho ninguna proeza ni tampoco ninguna 'cagada', que no está bien dicho. A ver si contra el Valencia damos un golpe en la mesa y nos ponemos en hora". Y sin confianzas en la Copa del Rey en Amorebieta: "he jugado allí, sé perfectamente donde vamos y no vamos a cometer ningún error, nos gusta la Copa". Y es que nadie olvida la final de 2023.