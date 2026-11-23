Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y cabeza de lista del PSN en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha defendido en Onda Cero la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido concentrar el voto progresista en el Partido Socialista para frenar lo que considera una amenaza de involución política y social.

Saiz ha situado las pensiones, la vivienda y el autogobierno de Navarra entre las principales cuestiones que están en juego en estos comicios. Como ministra de Seguridad Social, ha asegurado que el sistema público de pensiones es sostenible y ha respaldado su afirmación con los 22,6 millones de afiliados, una ratio de 2,5 cotizantes por pensionista y una previsión de cerrar el año con 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. Frente a las propuestas de PP y Vox, ha advertido de que su modelo puede conducir a recortes, privatizaciones y una pérdida de protección social.

En materia de vivienda, ha defendido la intervención de los precios del alquiler, la construcción de vivienda asequible, los préstamos sin intereses para jóvenes y la creación de una entidad pública. También ha reivindicado los resultados de la ley estatal de vivienda en Navarra, donde, según ha señalado, están bajando los precios en las zonas tensionadas.

Sobre inmigración, ha defendido una política basada en los derechos humanos, la migración regular y segura y la atención humanitaria, frente a los discursos que, a su juicio, alimentan el racismo y la xenofobia.

En clave navarra, ha reivindicado las inversiones del Gobierno central, el avance del Canal de Navarra y el compromiso con el tren de alta velocidad. Ha reconocido que siguen pendientes transferencias como las becas y la Inspección de Trabajo.

Por último, ante los casos de corrupción que han afectado al PSOE, ha admitido que generan desafección, pero ha defendido la contundencia y rapidez de la respuesta socialista. Su llamamiento electoral ha sido claro: participación y concentración del voto progresista para evitar un retroceso en derechos y autogobierno.