Osasuna sufrió demasiado para ganar. Es una de las conclusiones que se extraen de la tertulia "Caliente Caliente" en la que Sebastián Jáuregui, Alfonso Gogorcena y Luca Ciordia analizan junto a Javier Saralegui el partido del equipo frente al Málaga. 1-0 con gol del de casi siempre, Budimir, y un resultado demasiado corto para afrontar un tramo final de partido en el que el Málaga de Juanfran Funes se puso a jugar a fútbol arrinconando a unos rojillos que, cansados y descompensados, no pudieron romper la dinámica y se vieron sin el balón durante demasiado tiempo.

Aun así siempre hay cosas positivas que rescatar más allá de, evidentemente, los tres puntos que ponen al equipo en mitad de la tabla con 15 puntos. Las actuaciones individuales de Aimar Oroz en su reaparición tras perderse nueve partidos, y de Moi Gómez en una posición inédita pero en la que se estaba desenvolviendo bien, como mediocentro por delante de los centrales, dieron otro aire al equipo. Moi puso todo el fútbol y creó juego conectando con las bandas, con Moncayola o con el propio Aimar Oroz. Rosier también cuajó un gran partido en opinión de los contertulios, que analizan cómo está evolucionando Osasuna con Jagoba Arrasate de nuevo en el banquillo y qué tiene que hacer el equipo para seguir sumando y no pasar apuros clasificatorios.